מקסיקו סיטי, אחת הערים הגדולות בעולם עם כ-20 מיליון תושבים, ממשיכה לשקוע בקצב מדאיג - וכעת יש לכך הוכחה חדה ומדויקת מאי פעם מהחלל. נתונים ראשוניים מלוויין NISAR, פרויקט משותף של נאס"א וסוכנות החלל ההודית (ISRO), חושפים כי חלקים מהעיר שוקעים ביותר מ-2 סנטימטרים בחודש.

הלוויין, ששוגר ביולי 2025, עושה שימוש בטכנולוגיית מכ"ם מתקדמת (SAR) המאפשרת למדוד תזוזות זעירות בקרקע בדיוק גבוה במיוחד - גם דרך עננים, ביום ובלילה. בין אוקטובר 2025 לינואר 2026, הצליח NISAR למפות בפירוט את תנועת הקרקע מתחת למטרופולין העצום.

עיר על קרקע לא יציבה

תופעת השקיעה במקסיקו סיטי אינה חדשה. כבר ב-1925 היא תועדה לראשונה, ובמהלך המאה ה-20 הגיע קצב השקיעה באזורים מסוימים לכ-35 ס"מ בשנה. הגורם המרכזי לכך הוא שאיבת יתר של מי תהום מהאקוויפר (שכבת סלע המכילה מים) שעליו יושבת העיר - שריד לאגם קדום - מה שגורם לדחיסת הקרקע.

השלכות התופעה ניכרות היטב בשטח: תשתיות נפגעות, קווי המטרו מתעוותים, ומבנים היסטוריים שוקעים בהדרגה. דוגמה בולטת היא "מלאך העצמאות", אחד מסמלי העיר, שבבסיסו נוספו לאורך השנים 14 מדרגות כדי לפצות על שקיעת הקרקע סביבו.

מה מביא איתו NISAR

לוויין NISAR נחשב לאחד המתקדמים מסוגו, והוא הראשון שמשלב שני סוגי מכ"ם באורכי גל שונים. הוא מקיף את כדור הארץ ומספק כיסוי גלובלי כל 12 יום, תוך שימוש באנטנה בקוטר 12 מטר - הגדולה ביותר שנשלחה אי פעם למשימה כזו.

לדברי חוקרים בפרויקט, היכולת של NISAR אינה מוגבלת למקסיקו סיטי. הלוויין צפוי לאפשר ניטור מדויק של תופעות שקיעה גם באזורים מורכבים יותר - כולל אזורים מיוערים וצפופים - ולזהות מוקדי סיכון חדשים ברחבי העולם, במיוחד באזורים בהם השקיעה משתלבת עם עליית מפלס הים.

הממצאים ממקסיקו סיטי הם רק הצצה ראשונה לפוטנציאל של המשימה. מדענים מעריכים כי בשנים הקרובות ייחשפו נתונים חדשים שיאפשרו הבנה עמוקה יותר של תהליכים גיאולוגיים המשפיעים על ערים שלמות - ואולי גם יסייעו בקבלת החלטות קריטיות לתכנון עירוני עתידי.