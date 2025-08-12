הדמיית חוץ ( צילום: באדיבות המצלם )

בשבועות האחרונים מדווחים יזמי פרויקט “אדרת בגני איילון” באחיסמך על עלייה מרשימה בקצב המכירות, כשמשפחות רבות מכל רחבי הארץ – מבני ברק, ירושלים, לוד, כפר חב״ד, אשדוד, ואף מקרית ספר ובית שמש – מביעות עניין ומצטרפות לפרויקט. לדברי הגורמים המשווקים, מדובר בגל ביקושים גבוה, אשר נובע משילוב נדיר של תנאי מגורים, קהילתיות ומיקום גיאוגרפי המותאם היטב לאורח החיים החרדי.

הדמיית פנים ( צילום: באדיבות המצלם )

רוכשת נוספת, משפרת דיור מאלעד, סיפרה הבחירה בפרויקט הייתה טבעית עבורה. “חיפשנו הרבה זמן מקום שייתן לנו מצד אחד בית רחב ידיים לאכלס את המשפחה המורחבת, אבל גם מענה לכל מה שצריך ביום־יום – מוסדות חינוך טובים, קהילה תורנית, אווירה נעימה. ברגע שהגענו לראות את הפרויקט, הרגשנו שזה המקום. במיוחד אהבנו את התחושה של הכפר בתוך העיר, ואת זה שכל משפחה מקבלת מרחב אמיתי – גם בפנים וגם בחוץ.”

הגג של הפנטהאוס- הדמיה ( צילום: באדיבות המצלם )

מהיזמים נמסר כי רוכשים רבים מדגישים את נושא הקרבה היחסית למרכז, בלי לוותר על שקט ופסטורליה. הפרויקט ממוקם בסמוך לצירי תנועה ראשיים כמו כביש 1 וכביש 40, במרחק כ־20 דקות מתל אביב וכחצי שעה מירושלים – נתון שמאפשר גישה נוחה למרכזי תעסוקה, מוסדות חינוך ופעילות ציבורית, לצד תחושת מרחב וכפריות.

הפרויקט ׳אדרת בגני איילון׳ כולל 96 יחידות דיור בתכנון אדריכלי מוקפד – דירות גן ודירות גג רחבות ידיים, עם שישה חדרים, גינה או גג פרטי, חללים פתוחים ומפרט טכני עשיר. לטענת גורמים בשטח, המפרט הגבוה יחד עם התכנון הייחודי היוו שיקול משמעותי עבור משפחות רבות שביקשו לשדרג את רמת החיים.

“זה לא רק עוד דירה”, אמר אחד הרוכשים מאשדוד. “זה מענה כולל – בית אמיתי, חדרים גדולים ומרחיבי דעת, שקט, קהילה ותחושת שייכות. היום קשה למצוא את השילוב הזה, בטח לא באזור המרכז ובטח לא במחיר כזה.”

הפרויקט נמצא כיום בשלבי בניה מתקדמים, עם אכלוס צפוי בעוד כשנה בלבד. מחיר כל יחידה עומד על 4,240,000 שקלים בלבד! בימים אלו מוצעת לרוכשים גמישות מלאה בתנאי התשלום, כאשר אנשי השיווק מציעים: "אתם מחליטים איך לשלם – פנו אלינו ותופתעו מהפתרונות".

את הפרויקט מובילה קבוצת "רם אדרת", מהחברות היזמיות והקבלניות הבולטות בישראל, הפועלת בשיתוף עם חברת "סלעית". שתי החברות בונות כיום אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ, תוך התמחות בפרויקטים ברמת גימור גבוהה ובליווי בנקאי מלא של בנק לאומי.