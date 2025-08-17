שוק הנדל"ן קופא: צניחה חסרת תקדים ברכישת דירות מאז 2002

הנדל"ן בישראל ( צילום: פלאש 90 יוסי אלוני )

שוק הנדל"ן למגורים בישראל חווה האטה משמעותית ועמוקה בחודש יוני 2025, כך עולה מדוח סקירת הענף שפרסם החודש הזה משרד האוצר. בחודש זה נרשמה ירידה חסרת תקדים במספר עסקאות רכישת הדירות, אשר הגיעה לרמתה הנמוכה ביותר בחודשי יוני מאז תחילת שנות האלפיים. זהו המשך ישיר למגמת הירידות שהחלה בתחילת השנה, והיא מעידה על התקררות ניכרת ומתמשכת בפעילות השוק.

הבלימה החדה בפעילות השוק ניכרת בעיקר במכירות הקבלנים בשוק החופשי, שרשמו צניחה דרמטית. גם שוק הדירות מיד שנייה רשם ירידה, אך בשיעור מתון יותר בהשוואה לדירות חדשות. יוני 2025 ממצב את שני פלחי שוק של דירות חדשות ודירות יד שנייה, בתחתית הרמות ההיסטוריות של עסקאות בחודשי יוני מאז 2002, קושי גובר והולך במכירת דירות, במיוחד חדשות.

מתוך הדוח

הדוח מפרט את מספר גורמים עיקריים תרמו להאטה הדרמטית הזו:

מלחמת "עם כלביא" שיש לה השפעה ניכרת על רמת המכירות, כך גם מגבלות שהטיל בנק ישראל על הטבות מימון לקבלנים, אשר נכנסו לתוקף בשלושת החודשים האחרונים. לצד שינוי בהעדפות הרוכשים, המבקשים כעת יותר דירות עם ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) ומועד אכלוס קרוב, מה שמשפיע במיוחד על מכירת דירות "על הנייר" שדורשות זמן רב עד למסירה.

בתוך תמונת ההאטה הכללית, בולטת טבריה כאזור יחיד שבלט לטובה בשוק הנדל"ן בחודש יוני, עם גידול קל במכירות הקבלנים בשוק החופשי וגידול חד בעסקאות יד שנייה. היא גם האזור היחיד שרשם גידול משמעותי ברכישות משקיעים. כל שאר האזורים רשמו ירידות משמעותיות במכירות הקבלנים, כאשר באזורים כמו תל אביב וחיפה נרשמו ירידות חדות במיוחד במכירות הקבלנים.

שוק הנדל"ן בירושלים בחודש יוני 2025 מציג תמונה ייחודית, עם דגש חזק על פעילות תושבי חוץ, לצד השפעות כלל-ארציות של האטה. העיר בולטת במיוחד כמוקד משיכה לרוכשים בינלאומיים: כמחצית מכלל הדירות שרכשו תושבי חוץ בישראל בחודש יוני התרכזו באזור ירושלים.

בניתוח שכיחות העסקאות של דוח משרד האוצר, אינו מצביע על שינוי מגמה במחירי הדיור בישראל לעת עתה. אלא אם מגמה של הקפאה זו תמשך, מסתמן כי יתכנו שינויים במחירי הדיור.