"בית שמש הבאה": החכמים מזהים את ההזדמנות במערב קריית גת

חברות הנדל"ן המובילות בישראל מבשרות בימים אלו על תחילתה של תקופה חדשה בשוק הדיור החרדי. לאחר שנים של תכנון, פיתוח וציפייה ציבורית גדולה, נפתחה מכירת הדירות בפרויקט "משכנות שיר" במערב קריית גת - שכונת ענק הנבנית במיוחד לצורכי הציבור החרדי ומהווה נדבך מרכזי ב"אכסניה החדשה של היהדות החרדית".

כבר שנים שמערב קריית גת מסומנת כאחד מיעדי הדיור המרכזיים של הציבור החרדי, בזכות השילוב בין מיקום אסטרטגי, תכנון מתקדם, קהילה מתפתחת ועתודות קרקע משמעותיות. כעת, כשהשיווק יוצא לדרך, רבים בענף סבורים כי מדובר ברגע מכונן. כפי שבית שמש וביתר הפכו עם השנים למוקדי מגורים מרכזיים של הציבור החרדי, כך גם מערב קריית גת צפויה להפוך לאחת הערים המבוקשות בישראל.

"המחירים של תחילת הדרך הם תמיד המחירים שאנשים מתגעגעים אליהם אחר כך", אומרים גורמים בענף. "מי שמבין את פוטנציאל ההתפתחות של האזור מבין גם שהזדמנויות כאלה לא נשארות פתוחות לאורך זמן".

ש המספרים נחשפים: מערב קריית גת צפויה לקלוט עשרות אלפי תושבים חרדים אסף מגידו | מקודם

פרויקט "משכנות שיר" מציע מגוון רחב של דירות 3, 4 ו־5 חדרים, לצד דירות גן ודופלקסים בני 6 חדרים, המתוכננים במיוחד עבור צורכי המשפחה החרדית. הפרויקט כולל בנייני בוטיק נמוכים, תכנון מוקפד, שטחים ציבוריים, מוסדות חינוך וקהילה, לצד סביבת מגורים איכותית המעניקה תחושת מרחב ואיכות חיים ברמה גבוהה.

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את הפרויקט מובילים היזם יקי רייסנר וקבוצת שבירו. בשלב ההשקה מציעות החברות מתווה רכישה ייחודי, במסגרתו ניתן לחתום על חוזה לדירת 5 חדרים בתשלום של 222 אלף שקל במעמד החתימה.