טירוף בגבול לבנון: 15 ישראלים פרצו את הגדר וחצו

גבול לבנון | אילוסטרציה ( צילום: Ayal Margolin/Flash90 )

אירוע ביטחוני חריג ביותר התרחש אמש (רביעי) במרחב הצפוני, כאשר כ-15 אזרחים ישראלים חצו את כל הקווים האדומים והפכו את הביטחון המבצעי להפקרות מוחלטת. על פי דיווח ראשוני שנמסר מטעם דובר צה"ל, האזרחים הגיעו למרחב ע'ג'ר, זרעו נזק חמור לגדר הגבול ואף העזו לחצות פיזית את הקו לשטח לבנון.

האירוע החריג דרש התערבות מהירה של כוחות הביטחון. לוחמי צה"ל ומג"ב איתרו את המעורבים בתוך זמן קצר והשיבו אותם בחזרה לשטח ישראל. לאחר החזרתם, הועברו החשודים להמשך טיפול וחקירה פלילית בידי משטרת ישראל. "סכנה ממשית לחיי הכוחות" בצה"ל גינו בחריפות את האירוע, והדגישו כי מדובר בהפרעה חמורה ביותר לפעילות המבצעית ובסכנה ממשית לחייהם של הכוחות הפועלים באזור. מערכת הביטחון קראה בחד-משמעית לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין בחומרה רבה עם כל המעורבים בפרשה. רגעי בהלה ביישוב החרדי: הוסר החשש לחדירת מחבלים בתל ציון דוד הכהן | 09:59 כזכור, מרחב ע'ג'ר נמצא על קו הגבול עם לבנון ומהווה אזור רגיש ביותר מבחינה ביטחונית. הכפר העלווי היחיד במדינת ישראל נמצא מעל נחל הווזאני, והמצב הביטחוני בו מורכב במיוחד. בימים האחרונים, על רקע ההסלמה בגבול הצפון, נפלו שני חללי צה"ל בדרום לבנון כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה.

הכפר ע'ג'ר על גבול לבנון ( צילום: גוגל מפות )

רצף של כניסות לא מאושרות

אירוע זה מצטרף לרצף של כניסות לא מאושרות לשטחים מסוכנים. רק בחודשים האחרונים תועדו מספר מקרים דומים, כאשר אזרחים ישראלים חדרו לשכם ללא תיאום, במקרה אחד אף נגרמה דריסה של תושב מקומי והמעורבים נמלטו רגלית.

במערכת הביטחון ובצה"ל שבים ומחדדים את האזהרה החמורה: כניסת אזרחים לשטחים מסוכנים היא עבירה על החוק, אך מעבר לכך – מדובר בהימור מסוכן על חיי אדם ובסיכון ממשי לכוחות הביטחון הפועלים באזור. הפרשה הנוכחית מדגימה את החומרה המיוחדת של תופעה זו, במיוחד בתקופה רגישה זו בגבול הצפוני.