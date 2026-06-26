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היתקלות בדרום לבנון

מחבל חיזבאללה השליך רימון לעבר החיילים, קצין ושלושה לוחמים נפצעו

קצין לוחם נפצע באורח בינוני ושלושה לוחמים נוספים נפגעו קל • מחבל חיזבאללה השליך רימון לעבר הכוחות במהלך פעילות מבצעית | המחבל חוסל במקום (צבא וביטחון)

כוחות צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

ארבעה לוחמים נפצעו אתמול (חמישי) בהיתקלות עם מחבל מארגון הטרור במהלך פעילות מבצעית של חטיבה 679 בדרום . קצין לוחם נפצע באורח בינוני, וקצין לוחם נוסף ושני לוחמים נפצעו באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

האירוע התרחש בסביבות השעה 22:00 אמש במרחב הביטחוני בבית יאהון שבדרום לבנון. במהלך הפעילות המבצעית, מחבל מארגון הטרור חיזבאללה ששהה במבנה השליך רימון לעבר הכוחות הפועלים באזור.

תוך דקות ספורות, הכוח הצבאי הגיב בירי לעבר המחבל, שחוסל בנקודה. מדובר בהיתקלות נוספת בסדרת האירועים הביטחוניים המתמשכים בדרום לבנון, שם ממשיכות כוחות לפעול נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה.

במקביל לאירוע, חטיבת האש של אוגדה 91 תקפה בירי ארטילרי וירי מהאוויר לעבר מספר תשתיות טרור במרחב. התקיפות נועדו למנוע איומים נוספים על הכוחות הפועלים באזור ולהמשיך את הפעילות המבצעית לטיהור השטח מנוכחות ארגון הטרור.

ההיתקלות מתרחשת על רקע הפעילות המבצעית המתמשכת של צה"ל בדרום לבנון, במקביל למו"מ המתנהל בוושינגטון בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני תוך שמירה על ערנות מקסימלית מול איומי ארגון הטרור חיזבאללה.

יצוין כי בימים האחרונים התפרסמו דיווחים סותרים לגבי נסיגה אפשרית של כוחות צה"ל מחלקים בדרום לבנון, אך גורמי ביטחון בכירים בישראל הכחישו את הדברים בתוקף וציינו כי צה"ל לא קיבל הנחיות בנושא מהדרג המדיני.

צה"לאיראןחיזבאללהישראללבנון

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