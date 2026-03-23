לוחמי חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 91 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון והיום (שני) הלוחמים תפסו מחבלים מכוח רדואן.

במהלך פעילות של לוחמי החטיבה לאיתור אמצעי לחימה במרחב, הכוחות זיהו מספר מחבלים חמושים מיחידת 'כוח רדואן' של ארגון הטרור חיזבאללה שתכננו לירות טיל נ"ט לעבר הכוחות.

הלוחמים אף זיהו, כי מחבלי רדואן הקימו עמדת נ"ט ותכננו לקדם מתווי ירי לעבר ישובי הצפון.

זמן קצר לאחר הזיהוי, הכוחות עצרו את המחבלים לאחר שנכנעו ואיתרו נשקים ואמצעי לחימה רבים. במהלך הלילה, הכוחות השמידו את המבנה ממנו פעלו המחבלים.

המחבלים נכנעו לאחר שזיהו פעילות נרחבת של כוחות צה״ל במרחב להשמדת תשתיות טרור.

מחקירה ראשונית של חוקרי 504, עולה כי המחבלים הגיעו ממרחב הבקעא לדרום לבנון בתחילת מבצע 'שאגת הארי'.

זאת, בניגוד לטענות צבא לבנון על השגת שליטה מבצעית מדרום לליטאני. מקרה זה מוכיח פעם נוספת כי צבא לבנון כשל ולא מנע מעבר של מחבלים ואמצעי לחימה מדרום לליטאני.

מדובר צה"ל נמסר: "צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".