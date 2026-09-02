צה"ל תקף הלילה (בין יום רביעי לחמישי) תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטייה שבדרום לבנון, בתגובה לניסיון פעולת טרור שבוצעה במהלך הלילה נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני.

על פי ההודעה הרשמית של דובר צה"ל, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב רכס עלי טאהר. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים ויירטו אותו בהצלחה. למרבה המזל, לא נגרמו נפגעים לכוחותינו.

בתגובה לפעולה זו, תקף צה"ל תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטייה. התשתיות שהותקפו שימשו את מחבלי הארגון לתכנון והכוונת מתווי טרור לפגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני ובאזרחי מדינת ישראל. על פי הנמסר, התקיפות בוצעו להסרת איום מיידי.

דובר צה"ל הבהיר כי "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול במרחב הרכס ולא יאפשרו למחבלים במרחב לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל". ההצהרה משקפת את המדיניות הנחרצת של צה"ל להגיב באופן מיידי לכל ניסיון פגיעה בכוחותיו.

יצוין כי צה"ל פועל כעת ויפעל גם בהמשך בעוצמה מול ניסיונותיו החוזרים ונשנים של ארגון הטרור חיזבאללה לפגוע בכוחותינו. כפי שדווח ב'כיכר השבת', צה"ל תקף בימים האחרונים תשתיות של חיזבאללה במרחב נבטייה, בתגובה לניסיונות פעולות טרור קודמים.