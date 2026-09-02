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צפו בתקיפות חיל האוויר

חיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחותינו בלבנון - צה"ל תקף בתגובה יעדי טרור

שני רחפני נפץ שוגרו לעבר כוחות צה"ל ברכס עלי טאהר • אחד הרחפנים יורט, אין נפגעים | תקיפות תגובה במרחב נבטייה (צבא וביטחון)

צפו בתקיפות חיל האוויר
צפו בתקיפות חיל האוויר (צילום: דובר צה"ל)

תקף הלילה (בין יום רביעי לחמישי) תשתיות של ארגון הטרור במרחב נבטייה שבדרום , בתגובה לניסיון פעולת טרור שבוצעה במהלך הלילה נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני.

על פי ההודעה הרשמית של דובר צה"ל, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב רכס עלי טאהר. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים ויירטו אותו בהצלחה. למרבה המזל, לא נגרמו נפגעים לכוחותינו.

בתגובה לפעולה זו, תקף צה"ל תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטייה. התשתיות שהותקפו שימשו את מחבלי הארגון לתכנון והכוונת מתווי טרור לפגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני ובאזרחי מדינת ישראל. על פי הנמסר, התקיפות בוצעו להסרת איום מיידי.

דובר צה"ל הבהיר כי "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול במרחב הרכס ולא יאפשרו למחבלים במרחב לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל". ההצהרה משקפת את המדיניות הנחרצת של צה"ל להגיב באופן מיידי לכל ניסיון פגיעה בכוחותיו.

יצוין כי צה"ל פועל כעת ויפעל גם בהמשך בעוצמה מול ניסיונותיו החוזרים ונשנים של ארגון הטרור חיזבאללה לפגוע בכוחותינו. כפי שדווח ב'כיכר השבת', צה"ל תקף בימים האחרונים תשתיות של חיזבאללה במרחב נבטייה, בתגובה לניסיונות פעולות טרור קודמים.

כוחות צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

אזעקות שווא בצפון

מוקדם יותר הבוקר הודיע דובר צה"ל כי בהמשך להתרעות שהופעלו במהלך הלילה על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, לאחר תחקור ראשוני, עולה שככל הנראה שוגרו מספר מיירטים לעבר מטרת שווא.

כזכור, לראשונה זה כחודשיים הופעלו הלילה אזעקות באזור הגושרים, מעיין ברוך וכפר יובל שבאצבע הגליל, בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עוין משטח לבנון. כוחות ההגנה האווירית שיגרו מיירטים לעבר מטרה אווירית חשודה שככל הנראה חצתה משטח לבנון לעבר שטח ישראל.

האירועים מהלילה מהווים המשך להפרות ההסכמות בין ישראל ללבנון ומעידים על ניסיונות חיזבאללה המתמשכים לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחי ישראל, למרות המאמצים הבינלאומיים לשמירה על יציבות במרחב.
צה"לחיזבאללהלבנון

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