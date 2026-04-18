כוחות צה"ל חיסלו הבוקר (ש') שני מחבלים בשני אירועים נפרדים ברצועת עזה, לאחר שזוהו חוצים את הקו הצהוב ומתקרבים לכוחות באופן שהיווה איום מיידי על חיי הלוחמים. הפעילות המבצעית בוצעה על ידי כוחות חטיבת 'אגרוף הברזל' (205) בצפון הרצועה וכוחות חטיבת 'הנגב' (12) בדרום הרצועה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, מיד לאחר זיהוי המחבלים, פעלו הכוחות לחיסולם במטרה להסיר את האיום הממשי. התקיפות בוצעו באופן מדויק ומבוקר, כאשר המחבלים הוגדרו כאיום ישיר על חיי הלוחמים הפרוסים במרחב.

פעילות מבצעית נמשכת במרחב

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל. הפעילות המבצעית מתקיימת במקביל לפעילות נרחבת של כוחות נוספים ברצועה, כאשר הצבא מבהיר כי לא יאפשר פגיעה בלוחמים.

יצוין כי בימים האחרונים חיסל צה"ל מספר מחבלי חמאס שהיוו איום ממשי על הכוחות. בין היתר, חוסל יוסף בשיתי, מחבל שהיה אחראי למותם של 21 לוחמי צה"ל בקריסת מבנים שתקף בטילי נ"ט.