חיסול מחבלים בעזה - בשני אירועים: כך הוסר איום מיידי ברצועה

כוחות חטיבת 'אגרוף הברזל' וחטיבת 'הנגב' זיהו מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות • הלוחמים חיסלו את המחבלים במטרה להסיר את האיום המיידי

כוחות חיסלו הבוקר (ש') שני מחבלים בשני אירועים נפרדים ברצועת , לאחר שזוהו חוצים את הקו הצהוב ומתקרבים לכוחות באופן שהיווה איום מיידי על חיי הלוחמים. הפעילות המבצעית בוצעה על ידי כוחות חטיבת 'אגרוף הברזל' (205) בצפון הרצועה וכוחות חטיבת 'הנגב' (12) בדרום הרצועה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, מיד לאחר זיהוי המחבלים, פעלו הכוחות לחיסולם במטרה להסיר את האיום הממשי. התקיפות בוצעו באופן מדויק ומבוקר, כאשר המחבלים הוגדרו כאיום ישיר על חיי הלוחמים הפרוסים במרחב.

תיעוד מחיסול המחבל על ידי חטיבת 'אגרוף הברזל'
פעילות מבצעית נמשכת במרחב

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל. הפעילות המבצעית מתקיימת במקביל לפעילות נרחבת של כוחות נוספים ברצועה, כאשר הצבא מבהיר כי לא יאפשר פגיעה בלוחמים.

יצוין כי בימים האחרונים חיסל צה"ל מספר מחבלי חמאס שהיוו איום ממשי על הכוחות. בין היתר, חוסל יוסף בשיתי, מחבל שהיה אחראי למותם של 21 לוחמי צה"ל בקריסת מבנים שתקף בטילי נ"ט.

חטיבת 'אגרוף הברזל' ממשיכה בפעילות

כוחות חטיבת 'אגרוף הברזל' (205) ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת במרחב צפון . בסוף השבוע האחרון, השמידו הכוחות ארבעה תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של כ-800 מטרים אשר שימשו את ארגון הטרור חמאס.

בתוואים אותרו חדרי שהייה, ציוד לשהייה, מוקשים וחומרים ששימשו את חמאס להכנת מטענים נגד כוחות צה"ל. כלל אמצעי הלחימה שאותרו הוחרמו והושמדו על ידי הכוחות.

חטיבה 205 במבצע אגרוף הברזל (צילום: דובר צה"ל)

חטיבת 'אגרוף הברזל' פעלה בעבר גם במרחב רפיח, שם איתרו הלוחמים מצבורי אמצעי לחימה של ארגוני הטרור ברצועת עזה, שנמצאו במרחק של כ-80 מטרים ממבנה ששימש בעבר כבית ספר וכ-100 מטר ממבנה ששימש כבית חולים.

כוחות צה"ל ימשיכו לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל ולהסיר כל איום מיידי על הלוחמים הפועלים במרחב.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
כן יאבדו כל אויביך ה' כל הכבוד לחיילים האריות שלנו מחבל שמתקרב לקו הצהוב צריך לקבל כדור בין העיניים בלי לשאול שאלות להוריד אותם אחד אחד שלא יישאר מהם זכר בעזה
בבר
4
סוף סוף עבודה כמו שצריך לא מחכים שיפתחו באש מורידים אותם כשהם עוד מתקרבים ככה נראית הרתעה
מוטי
3
שני מחבלים חוסלו? וואו, עכשיו חמאס בטח רועד. בטח מחר הם יכריזו על כניעה בגלל שני חבר'ה שחצו קו צהוב. אולי פשוט נשלח להם דו"ח חנייה על חציית הקו וזהו?
אסף
2
ראיתם את אגרוף הברזל? נתנו להם בוקס בתוך הקישקע! מה זה קו צהוב? זה קו של מוות! המחבל חצה הלך לעשות הילולא עם אבו להב בגיהנום. הממשלה, יא חביבי תפתחו את המחסנים, תוציאו את הדינמיט תעשו מעזה פירה
אטיאס
1
בידיעות מתוך השטח אני מבין שהורגים הרבה יותר ממה שמסופר בתקשורת, גם ערבים שמקרבים ולא חוצים, השינוי התחיל!!
אנונימי

