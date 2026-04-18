כוחות צה"ל חיסלו הבוקר (ש') שני מחבלים בשני אירועים נפרדים ברצועת עזה, לאחר שזוהו חוצים את הקו הצהוב ומתקרבים לכוחות באופן שהיווה איום מיידי על חיי הלוחמים. הפעילות המבצעית בוצעה על ידי כוחות חטיבת 'אגרוף הברזל' (205) בצפון הרצועה וכוחות חטיבת 'הנגב' (12) בדרום הרצועה.
על פי הנמסר מדובר צה"ל, מיד לאחר זיהוי המחבלים, פעלו הכוחות לחיסולם במטרה להסיר את האיום הממשי. התקיפות בוצעו באופן מדויק ומבוקר, כאשר המחבלים הוגדרו כאיום ישיר על חיי הלוחמים הפרוסים במרחב.
פעילות מבצעית נמשכת במרחב
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל. הפעילות המבצעית מתקיימת במקביל לפעילות נרחבת של כוחות נוספים ברצועה, כאשר הצבא מבהיר כי לא יאפשר פגיעה בלוחמים.
יצוין כי בימים האחרונים חיסל צה"ל מספר מחבלי חמאס שהיוו איום ממשי על הכוחות. בין היתר, חוסל יוסף בשיתי, מחבל שהיה אחראי למותם של 21 לוחמי צה"ל בקריסת מבנים שתקף בטילי נ"ט.
חטיבת 'אגרוף הברזל' ממשיכה בפעילות
כוחות חטיבת 'אגרוף הברזל' (205) ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת במרחב צפון רצועת עזה. בסוף השבוע האחרון, השמידו הכוחות ארבעה תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של כ-800 מטרים אשר שימשו את ארגון הטרור חמאס.
בתוואים אותרו חדרי שהייה, ציוד לשהייה, מוקשים וחומרים ששימשו את חמאס להכנת מטענים נגד כוחות צה"ל. כלל אמצעי הלחימה שאותרו הוחרמו והושמדו על ידי הכוחות.
חטיבת 'אגרוף הברזל' פעלה בעבר גם במרחב רפיח, שם איתרו הלוחמים מצבורי אמצעי לחימה של ארגוני הטרור ברצועת עזה, שנמצאו במרחק של כ-80 מטרים ממבנה ששימש בעבר כבית ספר וכ-100 מטר ממבנה ששימש כבית חולים.
כוחות צה"ל ימשיכו לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל ולהסיר כל איום מיידי על הלוחמים הפועלים במרחב.
