הנחיה חדשה לכוחות ברצועה: סיכולים ממוקדים רק באישור הרמטכ"ל

לוחמי צה"ל ברצועת עזה ( צילום: צה"ל )

כוחות צה"ל ברצועת עזה קיבלו היום (שלישי) הנחיה מבצעית חדשה, לקראת הניסיון ליישם את תוכנית מועצת השלום לפירוק חמאס מנשקו. על פי ההנחיה, מעתה יבוצעו תקיפות רק לצורך הסרת איומים מיידיים על הכוחות ועל אזרחי ישראל. סיכולים ממוקדים יבוצעו אך ורק באישור הרמטכ"ל והדרג המדיני.

ההנחיה החדשה מגיעה לאחר שבכירים בצה"ל טענו אתמול כי "לא קיבלו הנחיה לנצור את האש", אך בפועל ניכר שינוי בהיקף הפעילות המבצעית ברצועה. בבקשה לתגובה מדובר צה"ל, הפנו את הפניה לדרג המדיני. ההנחיה החדשה מתקבלת על רקע שיחה שהתקיימה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב. במהלך השיחה, ביקש מלאדנוב לעצור את התקיפות הישראליות לשבועיים, כדי לאפשר את השלמת ההגעה להסכמות עם חמאס במסגרת תוכנית פירוק הנשק. גינוי בינלאומי לתקיפות דיווח דרמטי: זו הסיבה להתקפלות של טראמפ מול איראן ישראל גראדווהל | 15:40 בעקבות תקיפת רכב אמש בעזה, שבה דווח על שני הרוגים, פרסמו קטאר, מצרים וטורקיה גינוי משותף נגד מה שהן כינו "ההפרות הישראליות המתמשכות ברצועת עזה". שלוש המדינות המתווכות קראו להפעיל על ישראל לחץ "למלא את התחייבויותיה". התקיפה אמש אירעה אחרי יממה שבה צה"ל לא תקף ברצועה, כאשר ברקע עומדת הבקשה של מלאדנוב להפסיק את התקיפות. כזכור, מועצת השלום הבהירה כי נסיגת צה"ל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק המלא של נשק חמאס. ההסכם עם חמאס, נזכיר, מתווה תהליך הדרגתי לפירוק ארגוני הטרור ברצועה מנשק, לצד נסיגה ישראלית מלאה מהרצועה. התהליך אמור להתרחש בשלבים, כאשר בתור התחלה צה"ל אמור לסגת חזרה אל הקו הצהוב שנקבע בעסקת החטופים הראשונה.

לוחמי צה"ל ברצועת עזה ( צילום: צה"ל )

מחלוקת על היקף הנסיגה

מאחורי הקלעים ישנה מחלוקת נוספת, מלבד סוגיית התקיפות: האם ישראל צריכה לסגת במסגרת ההסכם עם חמאס, ולאן. גורם מדיני אמר אתמול כי "ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו".

ההודעה נמסרה זמן קצר אחרי הודעתם של השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, שאליה לא התייחס נתניהו באופן רשמי. לטענת שרים בקבינט, "ב'מפת הדרכים' מדובר על נסיגה הדרגתית. העמדה הישראלית הייתה שמתחילים בנסיגה רק כשחמאס מתפרק, ועכשיו הם אומרים שבכל פעם שחמאס מתפרק מחלק מנשקו אנחנו צריכים לסגת קצת".

עוד טענו השרים: "כל הפירוז פייק. אין פירוק מנשק, אלא העברתו לידיים פלסטיניות, והן יפעלו לפי החוק הפלסטיני שחל ברמאללה. החוק שלא רואה בטרור נגד יהודים עבירה, אלא להפך. הם משלמים כסף לרוצחי יהודים".

הבהרת מועצת השלום

בעקבות הסערה, מועצת השלום פרסמה אמש הודעה על הפגישה של מלאדנוב עם נתניהו, שבה נמנעה מהתייחסות אל תפוח האדמה הלוהט. "כחלק מתהליך פירוק הנשק בעזה ומתן האפשרות למעבר לממשל אזרחי, ויצירת עתיד בטוח יותר באזור הן עבור הישראלים והן עבור הפלסטינים בעזה, נערכה היום פגישה בין הנציג העליון לבין ראש ממשלת ישראל", נמסר.

על פי ההודעה, "הפגישה הייתה בונה ומפורטת. ישראל ומועצת השלום חולקות הבנה משותפת לגבי היעדים הסופיים". המועצה הדגישה כי "המטרה ברורה ואינה מוטלת בספק - פירוק מוחלט של נשק ברצועה ומעבר משלטון באמצעות נשק לממשל אזרחי".

עוד נמסר כי "היישום יפוקח על ידי כוח הייצוב הבינלאומי ועל ידי הוועדה לאימות היישום, שבה חברות הן ארצות הברית והן מועצת השלום. המשך ההתקדמות לקראת יישום מלא תלוי בכך שכל צד ימלא את התחייבויותיו במסגרת המתווה המוסכם".