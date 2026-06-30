לוחמים בפעילות מבצעית ( צילום: דובר צה"ל )

עימות תקציבי חריף בין צה"ל למשרד האוצר גולש הלכה למעשה לזירה הביטחונית עם השלכות מרחיקות לכת על המוכנות המבצעית בשטח. על פי פרסום של הכתב הצבאי דורון קדוש בגלי צה"ל, הצבא הוציא פקודה חריגה לשחרור גורף של כל כוחות ההגנה המרחבית הפועלים בגזרות השונות.

המשמעות המיידית של ההחלטה היא שאלפי חיילי מילואים המוצבים ככוחות הגנה ביישובי עוטף עזה וביהודה ושומרון ישוחררו משירותם כבר ביום ראשון הקרוב, ללא הצבת כוחות חלופיים תחתם. המהלך אינו מסתכם רק בהגמ"ר; מאות אנשי מילואים נוספים המאיישים מפקדות חטיבתיות ואוגדתיות הפועלות בלבנון ובעזה צפויים להשתחרר גם הם. דיון חירום בפיקוד: צעדי קיצוץ נוספים על השולחן ביום רביעי הקרוב צפוי סגן הרמטכ"ל לקיים דיון חירום לבחינת משמעויות המהלך, כאשר על השולחן מונחים צעדי קיצוץ נוספים שמתכנן הצבא. בכירים בצה"ל המעורים בפרטים הבהירו בשיחות סגורות כי מדובר בצעד ראשון בלבד, וכי המצב התקציבי יחייב גזירות נוספות בהמשך. בזמן שישראל עסוקה באיראן ובלבנון: החזית הרדומה שנערכת ליום פקודה בני סולומון | 29.06.26 הצמצום מוביל להפחתה משמעותית בכמות הלוחמים הנמצאים במוכנות מבצעית בכל רגע נתון בקווי העימות. כזכור, רק לפני ימים ספורים קיים הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הערכת מצב מודיעינית ומבצעית בסימן 1,000 ימים ללחימה, שם הדגיש את האחריות המוטלת על כוחות הביטחון והמשיכות התובעניות של המערכה הארוכה.

טייסות חדשות לצה"ל ( צילום: משרד הביטחון | חשבון רשמי )

בור תקציבי של 45 מיליארד שקלים

ברקע המהלך עומד פער תקציבי עצום של 45 מיליארד שקלים בין התקציב המאושר לבין הדרישה המבצעית של צה"ל. בעוד התקציב שאושר בממשלה עומד על 143 מיליארד שקלים, הדרישה המבצעית של הצבא נושקת ל-188 מיליארד שקלים. מבצע "שאגת הארי", החזקת רצועות הביטחון בלבנון והגדלת הנוכחות ביהודה ושומרון טרפו את הקלפים והביאו למצב שבו התקציב המאושר אינו מתיישב עם הצרכים המבצעיים בפועל.

בחודשים האחרונים מתנהל "קרב בלימה" כלכלי בין אנשי התקציבים במשרד הביטחון לבין עמיתיהם באוצר. הערב צפוי ראש הממשלה בנימין נתניהו להכריע במאבק על תוספת התקציב, כאשר בצה"ל מדווחים על עיכובים בתשלומים לספקים ותעשיות ביטחוניות.

גורמים מסוימים במערכת מעריכים כי ייתכן ומדובר בצעד טקטי של צה"ל שנועד להגביר את הלחץ על אנשי האוצר בשיחות התקציביות. עם זאת, השורה התחתונה מדאיגה: העימות הכלכלי הפך הלכה למעשה לאירוע ביטחוני עם השלכות ישירות על מוכנות צה"ל בשטח ועל ביטחון התושבים ביישובי הקו.