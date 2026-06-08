עדכונים שוטפים:

13:50: משרד החינוך הודיע כי גם מחר, יום שלישי, לא יתקיימו לימודים במוסדות הלימוד ברחבי הארץ וזאת בשל המצב הביטחוני מול איראן שעשוי להסלים בכל רגע 13:35: הנשיא טראמפ: שני הצדדים, ישראל ואיראן, מבקשים הפסקת אש מיידית! המשא ומתן הסופי על "שלום" מתקיים, בכפוף לבורות או טיפשות שיעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף, ובמלוא עוצמתו, עד שתושג "עסקה סופית". דברים צריכים להתקדם במהירות. תודה על תשומת הלב לעניין זה! הנשיא דונלד ג'יי טראמפ 13:25: ראש המשלה נתניהו צפוי לכנס הערב את הקבינט במדיני ביטחוני ברקע המלחמה המתחדשת עם איראן והצהרת הנשיא טראמפ 13:01: משרד הבריאות מעדכן כי מתחילת המצב המיוחד העורף, נכון ליום שני ה-8 ביוני 2026 בשעה 11:00 בבוקר, פונו לבתי החולים 44 נפגעים, מתוכם מאושפז כעת נפגע אחד במצב קל. דובר צה"ל חושף: פגיעה קשה במתקן הפטרוכימי ב. ניסני | 13:55 משרד הבריאות מזכיר כי ניתן למנוע פציעות הנגרמות בדרך למרחב המוגן באמצעות היערכות מוקדמת והגעה בטוחה. קמפיין הסברה בנושא של משרד הבריאות בהשתתפות ד״ר דניאל טרוצקי, מומחה לרפואה דחופה וסמנכ״ל רפואה במרכז הרפואי איכילוב. 12:40: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כתב ברשת TruthSocial כי "ישראל ואיראן חייבות להפסיק מיד את ה'ירי'".

ההודעה של הנשיא טראמפ

12:20: בצה"ל נערכים למספר ימים של לחימה מול איראן, כאשר תוכניות תקיפה מפורטות כבר אושרו על ידי הדרגים השונים. קצין בכיר בצה"ל מסר כי "מבחינתנו אנחנו בהמשך של מבצע שאגת הארי - ביום ה-42 שלו, אחרי הפוגה בת חודשיים. יש לנו הזדמנות למנף את ההישגים".

הסבב הנוכחי החל אתמול (ראשון) בתקיפה ישראלית בדאחייה שבביירות, שכוונה נגד מפקדה שעסקה בתחום רחפני הנפץ. בתגובה, שיגרה איראן עד כה, לפי צה"ל, 22-24 טילים בליסטיים לעבר ישראל, ושני טילים נוספים שוגרו מתימן - אחד יורט ואחד נפל בדרכו.

בצה"ל הבהירו כי העריכו שאיראן תפעל בעקבות התקיפה בדאחייה, אך לא היו בטוחים לגבי התזמון המדויק של הפעולה. בתגובה, פתח חיל האוויר בשני גלים של תקיפות באיראן, שהחלו בהסרה של איומים אוויריים.

בדומה למבצע "שאגת הארי", גם כעת יש נציגים אמריקניים מצבא ארה"ב שיושבים בבור המבצעים בקריה, ונציגים ישראליים במטה חיל האוויר האמריקני בפלורידה. כלל התקיפות באיראן עד כה היו תקיפות ישראליות בלבד, אך בהגנה האווירית מפני הטילים האיראניים - גם ארה"ב סייעה לישראל ביירוט של חלק מהטילים.

ביחס לניסיון האיראני ליצור משוואות מול ישראל על תקיפות בביירות, הבהירו בצה"ל כי "אין לנו משוואות. האיראנים מנסים להגביל אותנו למשוואות - אבל לא ניתן להם לייצר מציאות חדשה במזרח התיכון".

בצה"ל גם הבהירו כי כשיהיו הזדמנויות לתקיפה בדאחייה בביירות - ההזדמנויות ימומשו.

12:10: תיעוד נוסף מהתקיפות בטהרן:

תקיפות בטהרן תקיפות בטהרן 10 10 0:00 / 0:10

12:04: רשות שדות התעופה מעדכנת כי בהמשך להערכת מצב שקיימה שרת התחבורה, נמל התעופה בן גוריון פועל כסדרו.

רשות שדות התעופה מקיימת הערכות מצב שוטפות ועומדת בקשר רציף עם משרד התחבורה, רת"א , פקע"ר וכלל הגורמים על מנת להבטיח את רציפות הפעילות והשירות לנוסעים. אנו ממליצים לציבור הנוסעים להתעדכן מול חברת התעופה ולעקוב אחר העדכונים בערוצי המידע הרשמיים.

12:01: חברת 'וויז אייר' הודיעה כי היא משעה זמנית את טיסותיה לישראל ב-8 ו-9 ביוני, בעקבות ההסלמה מול איראן.

12:00: סוכנות הידיעות פארס האיראנית מצטטת "מקור צבאי איראני" שמאיים כי אם התקיפות נגד תשתיות האנרגיה יימשכו - כל מתקני הנפט והגז הקשורים לישראל, ארה"ב ובעלות בריתן - יותקפו על ידי הכוחות של איראן כמטרות לגיטימיות.

11:50: תיעוד מאיראן לאחר התקיפות הישראליות.

תיעוד מאיראן לאחר התקיפות הישראליות תיעוד מאיראן לאחר התקיפות הישראליות 10 10 0:00 / 0:27

11:43: האיראנים מפרסמים תיעוד לטענתם מאחד המטחים של הטילים הבליסטיים ששוגרו הבוקר (שני) לישראל | על אחד הטילים נכתב: "תתחרט על זה".

האיראנים כתבו "תתחרטו על זה" ושיגרו את הטילים לישראל | צפו האיראנים כתבו "תתחרטו על זה" ושיגרו את הטילים לישראל | צפו 10 10 0:00 / 1:33

11:28: כ-30 טילים שוגרו עד כה מאיראן לעבר ישראל, מאז פתיחת הסבב הנוכחי, הבוקר הצלם חיים גולדברג תיעד פגיעה של טיל איראני בעומק האדמה במדבר הישראלי באזור יריחו.

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פגיעה של טיל איראני בעומק האדמה במדבר הישראלי ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

פגיעה של טיל איראני בעומק האדמה במדבר הישראלי ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

פגיעה של טיל איראני בעומק האדמה במדבר הישראלי ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

11:27: עשן מיתמר בטהרן לאחר תקיפה ישראלית.

עשן מיתמר בטהרן לאחר תקיפה ישראלית ( צילום: לפי סעיף 27א )

11:23: בטהרן מדווחים כי אוניברסיטת עאשורא בטהרן - הותקפה. עוד דווח על תקיפות במערב טהרן, באיספהאן, בכרמאנשאה ובמחוז המדאן במערב המדינה.

11:15: כך נראה בור הלחימה באגף המבצעים של צה"ל:

בור הלחימה באגף המבצעים של צה"ל - צילום: דובר צה"ל בור הלחימה באגף המבצעים של צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:13

בור הלחימה באגף המבצעים של צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

בור הלחימה באגף המבצעים של צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

בור הלחימה באגף המבצעים של צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

בור הלחימה באגף המבצעים של צה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

11:10: דיווחים על פיצוצים שנשמעים בטהרן, ככל-הנראה כתוצאה מתקיפות של חיל האוויר.

11:00: משמרות המהפכה של איראן טוענים כי תקיפת תעשיות בחיפה בתגובה ל"תוקפנות נגד אחת התעשיות הפטרוכימיות באיראן".

משמרות המהפכה הזהירו בהודעתם כי "ישראל פתחה במשחק מסוכן באמצעות נקיטת פעולה נגד מטרות אזרחיות ופגיעה בתעשיות נפט. היקפו יכלול את כל מטרות האנרגיה באזור, והשלכותיו על הכלכלה העולמית הן באחריות ארצות הברית".

10:45: מאז החלה המערכה הנוכחית עם איראן, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר שוחח שלוש פעמים עם מפקד פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) האדמירל בראד קופר.

10:40: המשטרה מעדכנת כי חבלני ושוטרי המחוז הדרומי עורכים סריקות ברחבי המחוז, במוקדים שבהם התקבלו דיווחים על שברי יירוט, במטרה להסיר סכנות לציבור ולשמור על ביטחונו.

המשטרה קוראת לציבור להמשיך להיות קשובים להנחיות פיקוד העורף, להיכנס למרחבים מוגנים בעת שמיעת אזעקה ולהימנע ממגע בשברי יירוט. בכל אירוע חריג או באיתור פריט חשוד, יש להתרחק מהמקום ולדווח מיד למוקד החירום של משטרת ישראל- 100.

חלק יירוט שחדר אל תוך בית בבנייה קלה בגזרת מרחב הנגב ( צילום: דוברות המשטרה )

חלק יירוט שחדר אל תוך בית בבנייה קלה בגזרת מרחב הנגב ( צילום: דוברות המשטרה )

10:37: דובר צה"ל מעדכן כי עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלימו לפני זמן קצר תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני.

בתקופה האחרונה, הוצבו מערכות הגנה במספר מרחבים שונים באיראן, זאת כחלק מפעילות המשטר לשיקום יכולות הגילוי וההגנה שלו שנפגעו במבצע 'שאגת הארי' – התקיפה הובילה להשמדת מערכות אלו.

במבצע 'שאגת הארי', צה"ל פגע עמוקות במערכות ההגנה של משטר הטרור האיראני. התקיפות שהושלמו מסייעות להעמיק עוד יותר את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי איראן.

תקיפה נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני - צילום: דובר צה"ל תקיפה נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:14

10:25: דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני, איבראהים רזאי, מאיים כי "הדרך לשלום וליציבות טמונה במלחמה. אם לא תתכוננו לתגובה נחרצת לאויב, המלחמה תדפוק על דלתכם. כוחותינו הגבירו את כוחם ותיקנו את נזקיהם לאחר דממת שדה הקרב. אנחנו חזקים יותר, מוכנים להגיב, ולא נשתוק עד שהאויב יתחרט וישנה את חישוביו".

10:20: מאז אמש זוהו 30 שיגורים מאיראן.

10:10: לפני זמן קצר הסתיימה הערכת מצב של כלל הפיקוד הבכיר של המערך, בסיומה הנחה נציב הכבאות על מצב הפעלה בחירום ומוכנות מלאה לכלל התרחישים.

מערך הכבאות והצלה לישראל עוקב באופן שוטף אחר תמונת המצב ונמצא בהיערכות מבצעית מלאה למתן מענה מהיר ומקצועי להצלת חיים. במסגרת ההיערכות תוגברו מוקדי השליטה ברחבי הארץ, כלל הכוחות מתוגברים ופרוסים בכלל האזורים. מערך הכבאות נמצא בהיערכות למתן מענה מבצעי בכל מקום בו יידרש לכך.

משעות הבוקר התקבלו עשרות קריאות למוקדי החירום של הכבאות 102 לחילוץ תושבים מהממ"דים.

נערכת המצב בכבאות והצלה ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

נערכת המצב בכבאות והצלה ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

10:00: במשרד התחבורה מבהירים כי נכון לעכשיו, אין החלטה על סגירת המרחב האווירי או הפסקת הפעילות בנתב”ג. במקביל, מתקיימים דיונים מקצועיים בעקבות דרישת פיקוד העורף להגבלת מספר השוהים בשטח שדה התעופה בן גוריון ל־2,500 איש.

"ככל שיתקבלו החלטות הנוגעות לצמצום הפעילות או לריווח לוחות ההמראות והנחיתות, תימסר הודעה מסודרת לציבור ולחברות התעופה", נמסר.

09:51: פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

09:50: דוברות מד"א: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל: בשלב זה, לא ידוע על נפגעים.

09:43: הדי פיצוצים בירושלים ובמרכז | עד כה לא דווח על נפגעים.

09:39: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו גם במרכז הארץ.

09:36: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בצפון הארץ.

09:33: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לירושלים והמרכז.

09:30: זוהו שיגורים מאיראן לעבר צפון הארץ.

09:15: הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע: "בתגובה לתוקפנות הציונית בלבנון, איראן ועזה, שיגרנו טילים לעבר מטרות רגישות של האויב הישראלי באזור יפו הכבושה".

הדובר הודיע: "מכריזים על איסור מלא ומוחלט על שיט ימי של האויב הישראלי בים האדום. כל תנועות האויב הן מטרה צבאית לכוחותינו מהרגע שהצהרה זו פורסמה. מדגישים שנענה להסלמה בהסלמה, ופעולותינו הצבאיות יגברו בהתאם לאירועים, למאבק ולשיתוף פעולה עם ציר הג'יהאד וההתנגדות".

09:00: התקשורת באיראן מדווחת על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בכרמאנשאה.

08:30: בישראל מעריכים: חילופי המהלומות עם איראן צפויים להימשך מספר ימים.

08:20: משמרות המהפכה: "שיגרנו טילים לבסיסי חיל האוויר בנבטים ובתל נוף בתגובה על תקיפת מטרות מכ"ם באיראן. מוכנים לכל תרחיש ולהרחבת הלחימה בכל החזיתות".

07:57: דובר צה"ל: חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במתחם הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן.

07:52: בכיר בישראל מאשר ״תקפנו מתקן פטרוכימי בדרום איראן במאהשהר״.

פגיעה ישירה בשומרון, הבוקר ( צילום: נאסר אשתייה/Flash90 )

07:50: דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס: ישראל תקפה הלילה מפעל פטרוכימי במשהאר.

07:40: פיקוד העורף מעדכן כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:34: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לעבר ירושלים והמרכז.

07:31: דובר צה"ל: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

07:26: הקבינט המצומצם ייתכנס בשעה 11:00.

פגיעה בשומרון - צילום: דוברות מד"א פגיעה בשומרון | צילום: צילום: דוברות מד"א 10 10 0:00 / 0:17

07:19: שיגורים נוספים מאיראן: אזעקות הופעלו בבאר שבע, דימונה והסביבה.

07:15: כל השיגורים מאיראן יורטו בהצלחה.

07:10: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בבאר שבע ומרחבים נוספים בדרום הארץ.

07:07: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו ברחבי הארץ.

07:02: זוהו שיגורים מאיראן לעבר המרכז והדרום.

06:50: בכיר בבית הלבן הבהיר הבוקר כי ארה"ב לא היתה מעורבת בתקיפות הישראליות באיראן.

06:35: שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר מעדכן: ״ישראל כיוונה (את ההתקפה שלה) לאתרי שיגור טילי קרקע-קרקע איראניים, וכן למתקני תשתית שאינם קשורים למגזר האנרגיה.

"תושבי לבנון מתנגדים לשלוחת איראן, החיזבאללה, ודרשו מאיראן לצאת ממדינתם. אם חיזבאללה יירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחייה יותקפו קשות״.

06:30: דובר צה"ל עדכן כי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ובכירי צה"ל, קיימו לאורך השעות האחרונות הערכות מצב שוטפות ומפקדים על תקיפות צה"ל באיראן מבור חיל האוויר.

"צה"ל דרוך ומוכן להמשך פעולה בכלל הגזרות נגד מי שמאיים על מדינת ישראל", נמסר מדובר צה"ל.

הרמטכ"ל זמיר ומפקד חיל האוויר טישלר בבור חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

06:10: השיגור מתימן: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. "יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף", נמסר.

06:00: הבכיר החות'י חזאם אל-אסד כתב לאחר השיגור לעבר ישראל: "המשוואה השתנתה. עידן החסינות הסתיים ותשלום המחיר החל".

05:57: השיגור מתימן: אזעקות הופעלו בגוש דן ובשפלה.

05:55: דובר צה"ל מודיע כי צה״ל זיהה כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום.

הכותרות האחרונות:

צה"ל תקף הלילה (בין ראשון לשני) יעדי טרור של המשטר במרכז ומערב איראן ובישראל נערכים לאפשרות של ירי נוסף מאיראן לעבר מדינת ישראל. במקביל, הבוקר זוהה שיגור מתימן שיורט בהצלחה, אזעקות הופעלו בגוש דן והשפלה.

פיקוד העורף הודיע אמש כי כלל הארץ עוברת למדרג של פעילות מצומצמת, כאשר ההגבלות יהיו בתוקף לפחות עד הערב.

ההגבלה המשמעותית ביותר נוגעת למערכת החינוך - פיקוד העורף קבע כי לא תתקיים כל פעילות חינוכית ברחבי הארץ. ההחלטה משפיעה על מאות אלפי תלמידים ומשפחות, וזאת בעקבות ההערכה הביטחונית שהתקיימה לאחר השיגורים.