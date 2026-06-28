סוד גלוי: טכנולוגיה ישראלית חשאית מגינה על מטוסי קטאר

מטוסי הפאר של שליטי קטאר ( צילום: סוכנות הידיעות הממשלתית של קטאר )

בעוד ישראל וקטאר אינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים, מתברר כי מאחורי הקלעים מתנהלת מציאות ביטחונית מורכבת ומפתיעה. על פי תחקיר שפורסם ב'הארץ' על ידי העיתונאי עודד ירון, מטוסי הפאר של צמרת השלטון בדוחא מצוידים בטכנולוגיה ביטחונית ישראלית מתקדמת, שנועדה להגן על חייהם של בכירי המדינה בנסיעותיהם - לרבות לליבה של טהראן.

הממצאים מבוססים על ניתוח צילומי מטוסים וחושפים כי בצי בית המלוכה הקטארי, הכולל 11 מטוסים המשמשים את האמיר וראש הממשלה, הותקנה מערכת C-MUSIC (מגן רקיע) של חברת אלביט. המערכת, המותקנת בחלקו האחורי של גחון המטוס, מזהה שיגור טיל קרקע-אוויר מונחה חום ומשבשת את נעילתו באמצעות קרן אינפרה-אדום.

מטוסי הפאר של שליטי קטאר ( צילום: סוכנות הידיעות הממשלתית של קטאר )

הפיתוח הישראלי, שנולד בעקבות ניסיון הפגיעה במטוס ארקיע במומבסה ב-2002, הפך לסטנדרט ביטחוני על מטוסי חברות תעופה ישראליות, מטוסו של ראש ממשלת צרפת ואף במטוס "כנף ציון" של ראש הממשלה הישראלי. על פי הנתונים שנחשפו, המערכות הותקנו על שלושה ממטוסי הצי הקטארי - בואינג 747 ואיירבאס 345 - בעת שהיו בתחזוקה בבאזל בין השנים 2020-2022. בגלל אבטיח: הליץ' האכזרי שהמתין לקשיש שנכנס לשטח המסוכן בשומרון דניאל הרץ | 16:48 נתניהו באמירה חשובה: "אם היו אומרים לך שעוצרים לומדי תורה באירופה - היית מזדעזע" כיכר השבת | 27.06.26 מסעודיה ועד קטאר: רשת ביטחונית נרחבת הקשר הביטחוני אינו מסתיים בגבולות קטאר. מסמכים ותמונות חושפים כי מערכות נשק ישראליות מתקדמות מצאו את דרכן גם לסעודיה, כולל מערכות הגנה נגד טילים וקסדות קרב עבור מטוסי ה-F15. בנוסף, חברות ישראליות משמשות שותפות בפרויקט ה-F15 המתקדם של קטאר, כפי שעולה מחוזים שנחתמו מול בואינג האמריקאית. בעוד עלות העסקה עם קטאר נותרת חסויה, לשם השוואה - אלביט חתמה לאחרונה על עסקאות ענק בשווי מאות מיליוני דולרים להתקנת מערכות דומות במטוסי תובלה של גרמניה, אוסטריה והולנד. בשנת 2025 רשמה ישראל שיא היסטורי בייצוא ביטחוני עם היקף חוזים של 19.2 מיליארד דולר, זינוק של 30% לעומת השנה הקודמת.

שר הביטחון עם המספרים ( צילום: משרד הביטחון )

הפרדוקס המדיני: שיתוף פעולה ללא יחסים רשמיים

המקרה הקטארי והסעודי מדגיש את הפרדוקס המדיני המרתק: היעדר יחסים דיפלומטיים רשמיים אינו מונע שיתוף פעולה ביטחוני הדוק. הטכנולוגיה הישראלית ממצבת את עצמה כשומרת הראש של מנהיגים במזרח התיכון, גם כאשר מדינותיהם אינן מקיימות קשרים גלויים עם ירושלים.

המורכבות באה לידי ביטוי בעובדה שקטאר, המארחת את מנהיגות חמאס ומקיימת קשרים הדוקים עם איראן, מסתמכת על טכנולוגיה ישראלית להגנת מנהיגיה. בשבועות האחרונים מילאה קטאר תפקיד מרכזי בתיווך בין ארצות הברית לאיראן, כאשר אמיר קטאר תמים בן חמד אל-ת'אני שוחח עם הנשיא טראמפ ושכנע אותו לבטל תקיפה מתוכננת באיראן.

הטכנולוגיה הישראלית ממשיכה להוכיח את עצמה כמובילה עולמית בתחום ההגנה האווירית. לאחרונה חשפה אלביט בתערוכה בפריז מערכת לייזר אווירית מהפכנית ליירוט נחילי כטב"מים וטילי שיוט, המותקנת על מסוקים ומעניקה יכולת יירוט מדויקת וחסכונית.

עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית - צילום: חשבון רשמי, משרד הביטחון עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית | צילום: צילום: חשבון רשמי, משרד הביטחון 10 10 0:00 / 1:39

המקרה מעלה שאלות מרתקות על אופי היחסים במזרח התיכון המודרני, שבו אינטרסים ביטחוניים משותפים חוצים גבולות פוליטיים ודיפלומטיים. הטכנולוגיה הישראלית, שפותחה מתוך צורכי הגנה קיומיים, הפכה לנכס אסטרטגי המבוקש על ידי מדינות שאינן מקיימות עם ישראל יחסים רשמיים, אך מכירות בערכה המבצעי והטכנולוגי.