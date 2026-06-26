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מלחמת מילים

שר הביטחון לועג למפקד כוח קודס: "תדמית המשת"פ התאימה לו"

מפקד כוח קודס קאאני מאיים על ישראל בדרישה לסגת מלבנון • שר הביטחון כ"ץ מגיב בחריפות בפרסית: 'תדמית המשת"פ התאימה לך יותר' | התגובה המלאה (צבא וביטחון)

איסמעיל קאאני (צילום: מאת Tasnim News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85597850)

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם ציוץ חריף בפרסית, בתגובה לאיומים החוזרים ונשנים של מפקד כוח קודס האיראני, איסמעיל קאאני, כלפי ישראל. בציוץ, שפורסם בחשבון הרשמי של שר הביטחון בשפה הפרסית, מתח כ"ץ ביקורת נוקבת על קאאני והזהיר את מפני תקיפה נוספת.

"מפקד כוח קודס האיראני קאאני מרבה לאחרונה לשגר איומים לעבר ישראל", כתב שר הביטחון. "נראה שתדמית המשת"פ התאימה לו בהרבה, מחליפת האיומים המגוחכת הזאת".

הציוץ מגיע על רקע הצהרות חוזרות של קאאני בימים האחרונים, בהן הוא דורש מישראל לסגת מ באופן מיידי. במהלך השבוע, שיגר מפקד כוח קודס איום ישיר כלפי ישראל, בו הוא הבהיר כי לבנון היא "שדה של עמידה איתנה והתנגדות" ולא מגרש משחקים. קאאני הזהיר כי אם כוחות צה"ל לא ייסוגו מרצונם, הם ייאלצו לברוח בעתיד ב"השפלה ובתבוסה".

"שום דבר לא יעצור בעדנו"

שר הביטחון לא הסתפק בביקורת על קאאני, אלא המשיך בהזהרה ברורה לאיראן. "כך או כך, אם איראן תתקוף את ישראל זאת תהיה הטעות הכי גדולה שלה עד עכשיו", הדגיש . "כאן לא יעזרו לה שום הורמוז וירי באוכלוסייה. שום דבר לא יעצור בעדנו".

בסיום הציוץ הבהיר שר הביטחון: "כוחותינו ערוכים להשלים את המלאכה". המסר הישיר בפרסית נועד להגיע לאוזני ההנהגה האיראנית ולציבור הפרסי, ומשקף את המדיניות הישראלית להעביר מסרים ברורים לטהרן.

היעלמות והופעה מחדש

יצוין כי קאאני נעדר מהזירה הציבורית במשך תקופה ממושכת מאז תחילת המלחמה, והופיע רק באמצעות הודעות כתובות וציוצים. לאחרונה, התראיין לראשונה לטלוויזיה האיראנית, שם פנה ישירות לישראל ולארצות הברית באזהרה: "אל תיכנסו לעימות עם חזית ההתנגדות".

קאאני, שמכהן כמפקד כוח קודס מאז חיסולו של קאסם סולימאני בינואר 2020, אחראי על הפעלת זרועות איראן האזוריות, כולל ארגון בלבנון. כוח קודס משמש כצינור החמצן הלוגיסטי, הכלכלי והצבאי של הארגון, והצהרותיו נועדו לשדר גיבוי מוחלט מצד טהרן ללבנון ולציר ההתנגדות.

הציוץ של שר הביטחון מצטרף לסדרה של מהלכים ישראליים להעברת מסרים ישירים לאיראן, תוך שימוש בשפה הפרסית כדי להגיע לציבור האיראני עצמו. המתיחות בין ישראל לאיראן ממשיכה להסלים, כאשר שני הצדדים מחליפים איומים והצהרות חריפות.

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