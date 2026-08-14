 דלג לתוכן הראשי
שינוי דרמטי

כ"ץ מעביר את האכיפה ביו"ש למשטרה: "צה"ל יילחם בטרור, לא ירדוף נערים"

שר הביטחון הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת סמכויות האכיפה האזרחית למשטרה • צעד משמעותי לקראת 104 יישובים חדשים | "לא לרדוף אחרי נערים על הגבעות" (צבא וביטחון)

2תגובות
שר הביטחון כ"ץ (צילומסך)

שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את להכין תוכנית מקיפה להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי . ההחלטה, שהתקבלה בדיון עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר וראשי אמ"ץ ואמ"ן, מהווה צעד משמעותי בהיערכות המדינה לקראת הקמת 104 יישובים חדשים ומיסוד החוות החקלאיות ביו"ש.

"זה לא תפקידו של צה"ל וגם אין ביכולתו לטפל באכיפת הנושאים האזרחיים ביהודה ושומרון", הבהיר שר הביטחון. לדבריו, העלייה הצפויה בהיקף המתיישבים לאחר ההחלטות על הקמת היישובים החדשים, לצד התגברות האיומים הביטחוניים בחזית המרכז, מחייבת הפרדה ברורה בין תפקידי הצבא לבין האכיפה האזרחית.

על פי ההנחיה, משטרת ישראל תידרש להיערך ולהקים כוח מתאים לעיסוק וטיפול בנושאים האזרחיים, ויוענקו לה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים לכך. צה"ל, לעומת זאת, ימשיך להתמקד במשימותיו המרכזיות - מלחמה בטרור הפלסטיני והגנה על הגבולות והיישובים מפני איומים ביטחוניים.

"תפקיד צה"ל הוא להילחם בטרור הפלסטיני, להתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים, לטפל בגבולות ובשטח עצמו ובאיומים ביטחוניים על ההתיישבות ועל מדינת ישראל, ולא לרדוף אחרי נערים על הגבעות", הדגיש . לדבריו, כל האחריות על הטיפול והאכיפה על היישובים והמתיישבים והנושאים האזרחיים תועבר לאחריות משטרת ישראל שתידרש להיערך בהתאם.

שר הביטחון הגדיר את הצעד כ"משמעותי בחיזוק המשילות והשלטת חוק וסדר בשטחי יהודה ושומרון ופינוי צה"ל לביצוע משימותיו העיקריות". ההחלטה צפויה להתבצע בתיאום עם משטרת ישראל והגורמים הרלוונטיים, כאשר ממשלת ישראל וצה"ל יאצילו את כל הסמכויות הנדרשות למשטרה לצורך ביצוע המשימות.

המהלך מגיע בעקבות ביקורו של כ"ץ השבוע ביישוב גנים שבשומרון, שם הדגיש את ההבדל בין הנוכחות הישראלית בלבנון לבין ההתיישבות ביהודה ושומרון. "כאן זו ארץ האבות, נשארים לתמיד", הצהיר אז שר הביטחון, תוך שהוא מדגיש את המחויבות לחיזוק ההתיישבות.
צה"למשטרהישראל כץיהודה ושומרוןהתיישבותקוסרא

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
החיילים הסדירים והמילואמניקים קורסים מהעומס ואין מי שיסייע. לא הממשלה , לא כל מאות אלפי המשתמטים. מדינה בזיונית
גיוס לכולם
1
לבנון היא גם ארץ האבות לכל דבר ועניין וגם בה עלינו להישאר תמיד לא פחות מיו''ש
במחילה,

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר