שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית מקיפה להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל. ההחלטה, שהתקבלה בדיון עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר וראשי אמ"ץ ואמ"ן, מהווה צעד משמעותי בהיערכות המדינה לקראת הקמת 104 יישובים חדשים ומיסוד החוות החקלאיות ביו"ש.

"זה לא תפקידו של צה"ל וגם אין ביכולתו לטפל באכיפת הנושאים האזרחיים ביהודה ושומרון", הבהיר שר הביטחון. לדבריו, העלייה הצפויה בהיקף המתיישבים לאחר ההחלטות על הקמת היישובים החדשים, לצד התגברות האיומים הביטחוניים בחזית המרכז, מחייבת הפרדה ברורה בין תפקידי הצבא לבין האכיפה האזרחית.

על פי ההנחיה, משטרת ישראל תידרש להיערך ולהקים כוח מתאים לעיסוק וטיפול בנושאים האזרחיים, ויוענקו לה כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים לכך. צה"ל, לעומת זאת, ימשיך להתמקד במשימותיו המרכזיות - מלחמה בטרור הפלסטיני והגנה על הגבולות והיישובים מפני איומים ביטחוניים.

"תפקיד צה"ל הוא להילחם בטרור הפלסטיני, להתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים, לטפל בגבולות ובשטח עצמו ובאיומים ביטחוניים על ההתיישבות ועל מדינת ישראל, ולא לרדוף אחרי נערים על הגבעות", הדגיש כ"ץ. לדבריו, כל האחריות על הטיפול והאכיפה על היישובים והמתיישבים והנושאים האזרחיים תועבר לאחריות משטרת ישראל שתידרש להיערך בהתאם.

שר הביטחון הגדיר את הצעד כ"משמעותי בחיזוק המשילות והשלטת חוק וסדר בשטחי יהודה ושומרון ופינוי צה"ל לביצוע משימותיו העיקריות". ההחלטה צפויה להתבצע בתיאום עם משטרת ישראל והגורמים הרלוונטיים, כאשר ממשלת ישראל וצה"ל יאצילו את כל הסמכויות הנדרשות למשטרה לצורך ביצוע המשימות.

המהלך מגיע בעקבות ביקורו של כ"ץ השבוע ביישוב גנים שבשומרון, שם הדגיש את ההבדל בין הנוכחות הישראלית בלבנון לבין ההתיישבות ביהודה ושומרון. "כאן זו ארץ האבות, נשארים לתמיד", הצהיר אז שר הביטחון, תוך שהוא מדגיש את המחויבות לחיזוק ההתיישבות.