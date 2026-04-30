דובר צה"ל התיר הערב (חמישי) לפרסום את נפילתו של סמל ליאם בן חמו הי"ד, בן 19 מהרצליה, לוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני. בן חמו נפל בקרב בדרום לבנון, והודעה רשמית על נפילתו נמסרה למשפחתו.

באירוע בו נפל סמל בן חמו ז"ל, נפצע לוחם צה"ל נוסף באורח בינוני. הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו עודכנה על מצבו הרפואי. האירוע שבו נפל, התרחש במרחב קנטרה שבדרום לבנון. לפי דיווח של העיתונאי עמית סגל, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 שפעל במרחב. ⁠רחפן אחד נפל בסמוך לכוח והרג את ליאם ז"ל, רחפן נוסף נוטרל על ידי הכוחות. נפילתו של סמל בן חמו מצטרפת לשורה של אירועים קשים שאירעו בימים האחרונים בדרום לבנון. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, בתוך פחות מ-24 שעות נרשמו שתי תקריות קטלניות במרחב, בהן נפלו רס"ל לידור פורת הי"ד ורס"ב ברק כלפון הי"ד. שר הביטחון מכין את הקרקע: "ייתכן ובקרוב נידרש לשוב ולפעול באיראן" ב. ניסני | 17:30 המטענים המוסתרים שמניח ארגון הטרור חיזבאללה הפכו לאחד האיומים המורכבים והקטלניים ביותר האורבים ללוחמי צה"ל בשטח. לצד טילי הנ"ט ורחפני הנפץ, המטענים שהוטמנו מראש מהווים מרכיב מרכזי באסטרטגיית השחיקה של הארגון.

פעילות מבצעית מוגברת בלבנון

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון, תוך חשיפת תשתיות טרור והשמדת מחסני נשק של חיזבאללה. במקביל, חיל האוויר תקף ביממה האחרונה עשרות מטרות של ארגון הטרור, כולל משגרי רקטות, רחפנים ומפקדות.

כידוע, כוחות אוגדה 146 וחיל האוויר חיסלו חמישה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון. הפעילות מתבצעת על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד הארגון.

גדוד 13 של חטיבת גולני, בו שירת סמל בן חמו ז"ל, פועל במסגרת המאמץ הצבאי להרחקת איום חיזבאללה מגבול הצפון. יחידות החטיבה ממלאות תפקיד קריטי בפעילות המבצעית המתמשכת במרחב.