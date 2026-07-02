אלוף (מיל') ניצן אלון ( צילום: אורן בן הקוון/פלאש90 )

השר עמיחי אליהו (עוצמה יהודית) יצא הבוקר (חמישי) במתקפה חריפה נגד אלוף במיל' ניצן אלון, ראש מפקדת השבויים והנעדרים בצה"ל שפרש לאחרונה מתפקידו.

אליהו האשים הבוקר בריאיון בגלי צה"ל, את אלון באחריות ישירה לחטיפת ורצח אזרחים ישראלים, וטען כי הקונספציה הביטחונית שייצג הובילה לאסון. "לשיטתי הוא צריך לבקש סליחה משום שהוא והקונספציה שלו אשמים בכך שאנשים נחטפו", אמר השר אליהו בראיון. "בגלל ניצן אלון נחטפו ונרצחו אנשים". דבריו החריפים הגיעו בעקבות התבטאויותיו של אלון אתמול בכנס הרצליה, שבהן תקף את ההנהגה המדינית על סירוב לעסקאות מוקדמות יותר להשבת החטופים. "אם היינו נסוגים - חמאס היה נשאר ב-70% מהרצועה" חסידי ברסלב נעלמו בכפר מוחמאס • צה"ל סורק ב. ניסני | 07:30 השר אליהו, שהתנגד לאורך המלחמה לעסקאות להשבת החטופים, המשיך ותקף את הגישה שייצג אלון. "אם היינו נסוגים בשלבים שבהם הוא רצה לסגת ולהיכנע, היינו משאירים את חמאס ב-70% מהרצועה, לא היינו נכנסים לרפיח, והיו נרצחים הרבה יותר אזרחים", טען. "הגישה הזו, ששמה את המחבלים על הגדר, היא שהובילה לאסון", הוסיף אליהו. לדבריו, הקונספציה הביטחונית שאלון ייצג לאורך השנים היא זו שאפשרה את פרוץ המלחמה והטבח ב-7 באוקטובר.

השר עמיחי אליהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

"30 שנה התרעתי על הסכמי אוסלו"

כשנשאל על כך שאלון פרש מצה"ל כבר ב-2019, ומה לא נכון בדבריו בנושא עיכוב העסקאות, השיב אליהו: "כעוצמה יהודית היינו בקושי שנה במערכת. היה לנו מעט מאוד זמן להבין איך המערכת השלטונית בכלל עובדת ואיך מזיזים דברים".

"במשך 30 שנה התרעתי שהסכמי אוסלו וההתנתקות יביאו לטבח", המשיך השר. "קבוצת האנשים שהובילה את הקונספציה הזו היא האשמה, ורוב אזרחי ישראל מבינים זאת".

נתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

רקע: דברי אלון בכנס הרצליה

כזכור, אלוף במיל' ניצן אלון תקף אתמול בחריפות את ההנהגה המדינית בכנס הרצליה שנערך באוניברסיטת רייכמן. לדבריו, הקבינט וההנהגה המדינית סירבו לעסקאות מוקדמות יותר ושלמות יותר להשבת החטופים, בשם מה שהוא כינה "ניצחון מוחלט שהוא כזב".

אלון, שהתייצב לשירות מילואים עם פרוץ הטבח ב-7 באוקטובר ומונה לעמוד בראש מפקדת השבויים והנעדרים, טען כי "עם הניצחונות, או דווקא עם הפערים שנשארו לנו בעזה, ניהלנו מלחמה ארוכה שהיה אפשר לסיים אותה לפחות שנה קודם". לדבריו, המחיר ששולם בגלל האורך הממושך של המלחמה היה כבד במיוחד.

"כשמדברים על החזרת כל החטופים יש לזכור שבערך 40 חטופים שנחטפו חיים נהרגו בשבי, ואני לא שוכח את זה", אמר אלון בכנס. אלון הודיע על סיום תפקידו לאחר יותר משנתיים בתפקיד, בהם פעלה המפקדה להשבת החטופים תוך ניהול מאמץ האיסוף והמחקר המודיעיני, ליווי המשא ומתן לשחרור החטופים, והובלת מבצעים מיוחדים.