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הותר לפרסום: סמ"ר נוה חבשוש הי"ד נפל באסון טנק המג"ד בדרום לבנון

דובר צה"ל התיר לפרסום את שמו של הלוחם הרביעי שנפל באירוע אסון טנק המג"ד בדרום לבנון • סמ"ר נוה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 | באותו אירוע נפלו קצין ושני לוחמים נוספים (צבא וביטחון)

סמ"ר נוה חבשוש הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

דובר התיר הבוקר (ראשון) לפרסום את שמו של לוחם נוסף שנפל באסון טנק המג"ד שנפגע בדרום .

מדובר בסמ"ר נוה חבשוש הי"ד, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל' (401). משפחת הנופל עודכנה על ידי קציני צה"ל.

באירוע הקשה בו נפל סמ"ר חבשוש ז"ל, נפלו גם סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל, מפקד גדוד 52, סמ"ר יואב קליין ז"ל וסמ"ר ליאב כבביה ז"ל. מדובר באחד האירועים הקשים ביותר שפקדו את כוחות השריון בלחימה בדרום לבנון בימים האחרונים.

ביום שישי, אחרי היוודע דבר נפילתו של נווה הי"ד, שיתף אביו חיים: "חברים יקרים, קציני צה"ל באו להודיע לנו הלילה את הבשורה המרה מכל. נוה הבן המתוק והיקר שלנו נהרג הלילה בלבנון. נשמח מאוד לראות את כולם ממשיכים לצאת לטיולים ולנסות להמשיך בשגרה ככל שניתן. על זה נוה נהרג. על מנת שנמשיך לחיות בארץ הזאת. בבטחה, בשמחה וברוגע".

כזכור, ביום שישי האחרון התיר דובר צה"ל לפרסם את דבר נפילתו של מפקד גדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל', סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל, בן 32 מבית השיטה, שנפל בקרב יחד עם שלושת חברי צוות הטנק שלו. במוצאי שבת הותר לפרסום את שמותיהם של סמ"ר ליאב כבביה הי"ד מהוד השרון וסמ"ר יואב קליין הי"ד מהרצליה.

צה"לאיראןחיזבאללהלבנוןדרום לבנוןהותר לפרסום

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