דובר צה"ל התיר הבוקר (ראשון) לפרסום את דבר נפילתו של סמל משה יצחק הכהן כץ הי"ד, בן 22 בלבד, מניו הייבן שבקונטיקט, ארצות הברית.

סמל משה יצחק הכהן כץ הי"ד שירת כלוחם בגדוד 890 של חטיבת הצנחנים ונפל בקרב בדרום לבנון לאחר שנפע מרקטה ששיגרו מחבלי חיבאללה.

באירוע הקשה בו נפל סמל כץ הי"ד, נפצעו באורח בינוני שלושה לוחמי צה"ל נוספים. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו על מצבם. הנסיבות המדויקות של האירוע טרם פורסמו על ידי דובר צה"ל.

אמש הותר לפרסום כי בשני אירועים נפרדים נפגעו כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון מירי נ"ט ורקטות.

בערב שבת, קצין לוחם נפצע באורח קשה וקצין לוחם נוסף נפצע באורח בינוני כתוצאה מירי טיל נגד טנקים במהלך היתקלות עם כוחות חיזבאללה.

באירוע נוסף שהתרח בליל שבת, קצין לוחם נפצע באורח קשה ושישה לוחמים נפצעו באורח בינוני כתוצאה מירי רקטי לעבר הכוחות הפועלים במרחב. כל הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי חולים, ומשפחותיהם עודכנו על מצבם.

בערב שבת קיים הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר סיור שטח והערכת מצב בדרום לבנון, במהלכו שוחח עם מפקדים ולוחמים בסדיר ובמילואים. "יש פה דור של גיבורים. זוהי מערכה גורלית והכרחית", אמר הרמטכ"ל במהלך הביקור.

זמיר הדגיש כי "אנחנו בצומת דרכים היסטורית. אנחנו פועלים על פי תוכנית באופן התקפי כדי לשנות את המצב הביטחוני מיסודו - מטהרן ועד ביירות". הרמטכ"ל התייחס גם לתקיפות שביצע צה"ל בשבוע האחרון נגד גשרים ומעברי גישה מצפון לנהר הליטני, שלדבריו שימשו להעברת מחבלי כוח רדואן ואמצעי לחימה דרומה.