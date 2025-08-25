כיכר השבת
"הצלחנון להרתיע את ישראל"

רגע לפני שהוא מתפרק מנשקו? מזכ"ל חיזבאללה בנאום חריף

מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה נשא נאום חריף בו התייחס לסוגיית פירוק הארגון מהנשק | לדבריו: "הצלחנו להרתיע את ישראל במשך 17 שנה, וזה נחשב להישג יוצא דופן", כשהוא מוסיף ומאיים: "לא נוותר על הנשק שמגן עלינו מפני אויבנו" (צבא וביטחון)

חיזבאללה יתפרק מנשקו? (צילום: דו"צ)

פירוק מנשקו: מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם נשא היום (שני) נאום לאזרחי והתייחס לאפשריות שעל הפרק, ברקע המשא ומתן המתנהל עם ממשלת לבנון בדבר פירוק ארגון הטרור מנשקו.

לדברי קאסם: "הצלחנו להרתיע את ישראל במשך 17 שנה, וזה נחשב להישג יוצא דופן. בלעדינו, ישראל הייתה מגיעה לביירות כפי שהגיעה לדמשק, והייתה כובשת 600 קילומטר".

מזכ"ל חיזבאללה הוסיף כי "ההתנגדות תישאר מחסום המונע מישראל להשיג את מטרותיה", כשהוא מתייחס לסוגיות פירוק הנשק מארגונו אמר: "לא נוותר על הנשק שמגן עלינו מפני אויבנו".

הבוקר דיווחנו, כי ממשלת ישראל מצהירה שתתחיל לסגת בהדרגה מחמשת המוצבים בשטח לבנון - במידה וכוחות הביטחון הלבנונים ידאגו לכך שחיזבאללה יתפרק מנשקו בתיאום עם ארה"ב, כך על פי הודעת משרד ראש הממשלה היום (שני).

בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב: "ישראל מעריכה את הצעד המשמעותי שנקטה ממשלת לבנון, בהנהגת הנשיא עאון וראש הממשלה סלאם. ההחלטה האחרונה של מועצת השרים בלבנון לפעול לפירוק החיזבאללה מנשקו עד סוף שנת 2025 הייתה החלטה משמעותית.

"החלטה זו מסמנת הזדמנות עבור לבנון להחזיר לעצמה את ריבונותה, שיקום מוסדות המדינה, הצבא והממשל - ללא מעורבות והשפעה של גורמים שאינם מדינתיים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר