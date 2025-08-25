רגע לפני שהוא מתפרק מנשקו? מזכ"ל חיזבאללה בנאום חריף

פירוק חיזבאללה מנשקו: מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם נשא היום (שני) נאום לאזרחי לבנון והתייחס לאפשריות שעל הפרק, ברקע המשא ומתן המתנהל עם ממשלת לבנון בדבר פירוק ארגון הטרור מנשקו.

לדברי קאסם: "הצלחנו להרתיע את ישראל במשך 17 שנה, וזה נחשב להישג יוצא דופן. בלעדינו, ישראל הייתה מגיעה לביירות כפי שהגיעה לדמשק, והייתה כובשת 600 קילומטר".

מזכ"ל חיזבאללה הוסיף כי "ההתנגדות תישאר מחסום המונע מישראל להשיג את מטרותיה", כשהוא מתייחס לסוגיות פירוק הנשק מארגונו אמר: "לא נוותר על הנשק שמגן עלינו מפני אויבנו".

הבוקר דיווחנו, כי ממשלת ישראל מצהירה שתתחיל לסגת בהדרגה מחמשת המוצבים בשטח לבנון - במידה וכוחות הביטחון הלבנונים ידאגו לכך שחיזבאללה יתפרק מנשקו בתיאום עם ארה"ב, כך על פי הודעת משרד ראש הממשלה היום (שני).

בהודעת לשכת ראש הממשלה נכתב: "ישראל מעריכה את הצעד המשמעותי שנקטה ממשלת לבנון, בהנהגת הנשיא עאון וראש הממשלה סלאם. ההחלטה האחרונה של מועצת השרים בלבנון לפעול לפירוק החיזבאללה מנשקו עד סוף שנת 2025 הייתה החלטה משמעותית.

"החלטה זו מסמנת הזדמנות עבור לבנון להחזיר לעצמה את ריבונותה, שיקום מוסדות המדינה, הצבא והממשל - ללא מעורבות והשפעה של גורמים שאינם מדינתיים".