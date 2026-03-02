מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, לאחר גל התקיפות הראשון ברחבי לבנון: "חיזבאללה בחר במשטר האיראני על פני מדינת לבנון ופתח בהתקפה על אזרחינו. נערכנו לכך - והוא ישלם מחיר כבד".

האלוף מילוא הוסיף: "אנו ערוכים בהגנה ובהתקפה. המסר שלי לתושבי הצפון: נמשיך להגן עליכם מלפנים. תגברנו משמעותית את סדר הכוחות בגבול ואנו ערוכים לקליטת כוחות נוספים. אנחנו לא נפנה אתכם.

לדבריו: "זמן קצר לאחר הירי של חיזבאללה, בהתאם לתכנון יצאנו לגל תקיפות ראשון רחב היקף בביירות וכן בדרום לבנון, תקפנו בכירים בארגון, מפקדות ותשתיות טרור. כמו כן אנו פועלים לפינוי האוכלוסיה בדרום לבנון לשם הגנתה לקראת תקיפות נוספות.

"התקיפות נמשכות - העוצמה תגבר", התחייב מילוא.