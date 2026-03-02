כיכר השבת
מפקד פיקוד הצפון: "חיזבאללה בחר במשטר האיראני והוא ישלם מחיר כבד"

מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, לאחר גל התקיפות הראשון ברחבי לבנון בתגובה לירי לעבר ישראל: "חיזבאללה בחר במשטר האיראני על פני מדינת לבנון ופתח בהתקפה על אזרחינו" (צבא וביטחון)

בחר במשטר האיראני על פני ופתח בהתקפה על אזרחינו. נערכנו לכך - והוא ישלם מחיר כבד".

האלוף מילוא הוסיף: "אנו ערוכים בהגנה ובהתקפה. המסר שלי לתושבי הצפון: נמשיך להגן עליכם מלפנים. תגברנו משמעותית את סדר הכוחות בגבול ואנו ערוכים לקליטת כוחות נוספים. אנחנו לא נפנה אתכם.

לדבריו: "זמן קצר לאחר הירי של חיזבאללה, בהתאם לתכנון יצאנו לגל תקיפות ראשון רחב היקף בביירות וכן בדרום לבנון, תקפנו בכירים בארגון, מפקדות ותשתיות טרור. כמו כן אנו פועלים לפינוי האוכלוסיה בדרום לבנון לשם הגנתה לקראת תקיפות נוספות.

"התקיפות נמשכות - העוצמה תגבר", התחייב מילוא.

