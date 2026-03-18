שר המודיעין האיראני איסמעיל חטיב ( צילום: מאת Mehr News Agency, CC BY 4.0 )

ישראל ניסתה לחסל הלילה (רביעי) את שר המודיעין האיראני, איסמעיל חטיב, בתקיפות שבוצעו בטהרן, והערכה היא כי החיסול הצליח.

חטיב מונה לתפקידו בשנת 2021, ולפי הדיווחים באיראן הוא נחשב לאיש הכי קרוב למנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי. בנוסף, מסתמן כי ישראל הצליחה לחסל הלילה את מפקד "האימאם חוסיין" בביירות, שנכנס לתפקידו לפני מספר ימים, לאחר שקודמו בתפקיד, עלי טבאג'ה, חוסל בשבוע שעבר. מיליציית "האימאם חוסיין" משויכת לאיראן ומסייעת לחיזבאללה ומורכבת מפעילים שונים מרחבי המזרח התיכון.

תקיפת מרכז תחזוקה של אגף האספקה והסיוע הכללי של ביטחון הפנים ( צילום: דובר צה"ל )

מוקדם יותר הבוקר דיווח צה"ל כי במסגרת מטס תקיפה נרחב בטהרן, חיל האוויר תקף בהכוונת אמ"ן מפקדות, אתרים של מערך הטילים הבליסטיים ותשתיות נוספות של משטר הטרור האיראני.

בין המפקדות שהותקפו בטהרן: מפקדת יחידת הביטחון של משמרות המהפכה, האחראית על התמודדות עם מחאות והפרות סדר באיראן; מרכז תחזוקה של אגף האספקה והסיוע הכללי של כוחות ביטחון הפנים; מפקדה השייכת למערך הטילים הבליסטיים.

בצה"ל ציינו כי במקביל, הותקפו מספר מערכות הגנה אוויריות במטרה להרחיב את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן.

מדובר צה"ל נמסר כי "התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".