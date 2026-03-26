עדכונים שוטפים
07:30: דיווח ראשוני על נפגעים מנפילה בכפר קאסם .
07:29: פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחב המוגן.
07:28: דיווח ראשוני על זירות נפילה במרכז הארץ.
07:25: הטיל ששוגר מאיראן - עם ראש קרב מתפצל.
07:18: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו במרכז, השרון והשומרון.
07:12: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לעבר ירושלים והמרכז.
07:04: פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחב המוגן.
07:00: הטיל ששוגר מאיראן לעבר ירושלים והמרכז יורט, בחסדי ה' לא דווח על נפגעים.
06:55: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בירושלים והמרכז.
06:49: זוהו שיגורים מאיראן לעבר ירושלים והמרכז.
06:30: אזעקות הופעלו בגולן בשל ירי רקטות מלבנון.
06:00: לוחם צה"ל נפצע אמש באורח קשה כתוצאה מפיעת פצמ"ר בדרום לבנון.
כותרות הלילה והבוקר
• ה'וול סטריט ג'ורנל' מדווח כי נשיא ארה"ב טראמפ אמר בשבועות האחרונים לעוזריו כי הוא מקווה להביא לסיום המלחמה עם איראן כבר בשבועות הקרובים וכי הוא רוצה להימנע ממלחמה ממושכת.
• במהלך הלילה שוגרו רקטות מלבנון לעבר מרכז הארץ ואזעקות הופעלו בין היתר בבני ברק, רמת גן ופתח תקווה. בחסדי ה' לא היו נפגעים.
• ב-CNN דווח הלילה כי איראן נערכת למבצע קרקעי אמריקני באי ח'ארג.
• צה"ל השלים לפני זמן קצר גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים באיראן.
0 תגובות