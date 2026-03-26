07:30: דיווח ראשוני על נפגעים מנפילה בכפר קאסם .

07:29: פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:28: דיווח ראשוני על זירות נפילה במרכז הארץ.

07:25: הטיל ששוגר מאיראן - עם ראש קרב מתפצל.

07:18: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו במרכז, השרון והשומרון.

07:12: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לעבר ירושלים והמרכז.

07:04: פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:00: הטיל ששוגר מאיראן לעבר ירושלים והמרכז יורט, בחסדי ה' לא דווח על נפגעים.

06:55: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בירושלים והמרכז.

06:49: זוהו שיגורים מאיראן לעבר ירושלים והמרכז.

06:30: אזעקות הופעלו בגולן בשל ירי רקטות מלבנון.

06:00: לוחם צה"ל נפצע אמש באורח קשה כתוצאה מפיעת פצמ"ר בדרום לבנון.

כותרות הלילה והבוקר

• ה'וול סטריט ג'ורנל' מדווח כי נשיא ארה"ב טראמפ אמר בשבועות האחרונים לעוזריו כי הוא מקווה להביא לסיום המלחמה עם איראן כבר בשבועות הקרובים וכי הוא רוצה להימנע ממלחמה ממושכת.

• במהלך הלילה שוגרו רקטות מלבנון לעבר מרכז הארץ ואזעקות הופעלו בין היתר בבני ברק, רמת גן ופתח תקווה. בחסדי ה' לא היו נפגעים.

• ב-CNN דווח הלילה כי איראן נערכת למבצע קרקעי אמריקני באי ח'ארג.

• צה"ל השלים לפני זמן קצר גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים באיראן.