יום הזיכרון תשפ"ו ראש המוסד דדי ברנע חשף: איש המוסד מ' נפל מחוץ לישראל בעת מילוי תפקידו בטקס יום הזיכרון במוסד, חשף ראש המוסד דדי ברנע, את דבר נפילתו של מ', מחוץ לישראל, בעת מילוי תפקידו | "המבצעים שהוביל מ' השפיעו באופן משמעותי על הצלחת המערכה נגד איראן" (חדשות)