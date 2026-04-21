בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה שנערך הבוקר (שלישי) במוסד, חשף ראש המוסד דדי ברנע, את דבר נפילתו של מ', מחוץ לישראל, בעת מילוי תפקידו.
"ביום הזה", אמר ראש המוסד בנאומו, "אני חושב על חללי המוסד ועל בחירתם לתרום לאורך שנים לביטחון ישראל.
"בזמן מערכת שאגת-הארי מחשבותיי וליבי התמלאו בגאווה בדמותו ופועלו של מ', שנפל מחוץ לישראל בעת מילוי תפקידו.
"המבצעים שהוביל מ' שילבו יצירתיות, תחבולה בשילוב טכנולוגיה עילית והשפיעו באופן משמעותי על הצלחת המערכה נגד איראן.
"בזכות מסירותם, גבורתם והקרבתם של הנופלים עם ישראל חי וקיים. יהי זכרם ברוך".
