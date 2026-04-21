כיכר השבת
יום הזיכרון תשפ"ו

ראש המוסד דדי ברנע חשף: איש המוסד מ' נפל מחוץ לישראל בעת מילוי תפקידו

בטקס יום הזיכרון במוסד, חשף ראש המוסד דדי ברנע, את דבר נפילתו של מ', מחוץ לישראל, בעת מילוי תפקידו | "המבצעים שהוביל מ' השפיעו באופן משמעותי על הצלחת המערכה נגד איראן" (חדשות)

ראש המוסד דדי ברנע בנאומו (צילום: המוסד)

בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה שנערך הבוקר (שלישי) במוסד, חשף ראש המוסד דדי ברנע, את דבר נפילתו של מ', מחוץ לישראל, בעת מילוי תפקידו.

"ביום הזה", אמר ראש המוסד בנאומו, "אני חושב על חללי המוסד ועל בחירתם לתרום לאורך שנים לביטחון ישראל.

"בזמן מערכת שאגת-הארי מחשבותיי וליבי התמלאו בגאווה בדמותו ופועלו של מ', שנפל מחוץ לישראל בעת מילוי תפקידו.

"המבצעים שהוביל מ' שילבו יצירתיות, תחבולה בשילוב טכנולוגיה עילית והשפיעו באופן משמעותי על הצלחת המערכה נגד איראן.

"בזכות מסירותם, גבורתם והקרבתם של הנופלים עם ישראל חי וקיים. יהי זכרם ברוך".

יום הזיכרוןהמוסדדדי ברנעמבצע שאגת הארי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר