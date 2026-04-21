כיכר השבת
שעות לפני תום הפסקת האש

אירוע דרמטי | צה"ל חוזר בו: כטב"ם שוגר מלבנון - רקטות שוגרו לעבר הלוחמים

דובר צה"ל שינה את גרסתו והודיע כי שוגר כטב"ם מלבנון שלא חדר לישראל, לאחר הודעה מוקדמת כי מדובר היה בזיהוי שווא | דובר צה"ל מסר כי מחבלי חיזבאללה שיגרו רקטות לעבר חיילים בתוך שטח לבנון ואמר כי מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש (חדשות) 

לוחמי יחידת אגוז בדרום לבנון, אילוסטרציה (צילום: דו"צ)

באורח תמוה למדי, דובר צה"ל חזר בו ושינה את גרסתו לאחר האזעקות שנשמעו מוקדם יותר בגליל העליון.

אחר הצהריים (שלישי), הופעלו אזעקות במעיין ברוך ובכפר יובל, לאחר זמן קצר הודיע דובר צה"ל כי מדובר באזעקת שווא.

"בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במרחב כפר יובל ומעיין ברוך, מדובר בזיהוי שווא", נכתב בהודעת דו"צ.

מאוחר יותר בשעות הערב, חזר בו דובר צה"ל מהודעתו הראשונית והודיע כי מדובר היה באירוע אמת.

"ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לפני זמן קצר מספר רקטות לעבר כוחות צה״ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, במרחב רב אל תלתין שבדרום .

תוך דקות ספורות, צה״ל סגר מעגל ותקף את המשגר ממנו נורו הרקטות.

בניגוד לדיווח על זיהוי שווא, מבדיקה נוספת עולה כי ההתרעות שהופעלו בכפר יובל ומעיין ברוך, הופעלו ככל הנראה בעקבות יירוט כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מלבנון בטרם חצה לשטח הארץ.

מדובר בהפרות בוטות של הסכם הפסקת האש", סיכם דובר צה"ל.

מהודעת צה"ל נראה כי לא רק שמדובר באירוע אמת, אלא בשני אירועים מקבילים המהווים הפרה של הפסקת האש: ירי על כוחות צה"ל הפרוסים מדרום לליטאני ושיגור כטב"ם לעבר יישובי הצפון.

בישראל ממתינים לראות תגובה של הדרג המדיני לשני האירועים, במקביל למתיחות מול איראן שעות לפני מועד פקיעת הפסקת האש.

7
הפסקת אש? הצחקתם אותם הם יורים אנחנו סוגרים מעגל על ברזלים ריקים הגיע הזמן שבעל הבית ישתגע באמת דם לוחמינו אינו הפקר
קובי
6
כפרה על החיילים שלנו ה' ישמור אותם מה זה השטויות האלה זיהוי שווא? משחקים לנו בחיים צריך לתת להם מכה אחת אפיים ארדוף אויבי ואשיגם אל תאמינו למחבלים האלה כולם נחשים.
מסעוד
5
זה ממזרים אלו ביום אומרים שלום ובלילה יורים. צריך להיות חכמים לא רק צודקים להפציץ את המשגרים לפני שהם בכלל חושבים לירות
אברהם
4
הסכם על הנייר טילים בשטח דם הלוחמים שלנו בלבנון הוא לא שקופית במצגת של דו"צ הגיע הזמן להוריד את הכפפות ולשטח את הכפר ממנו נורו הרקטות לא מחכים להרוגים
אוחנה
3
במלחמה כמו במלחמה אין כמעט ואין כנראה האויב זיהה חולשה והוא תוקף התגובה צריכה להיות קרה מחושבת וחסרת רחמים למחוק את המשגר יחד עם המפעיל שלו וכל מי שעמד לידו אפס סבלנות להפרות
הרשקוביץ
2
בוער הלב הקב"ה נותן לנו הזדמנות למחוק את הרשעים האלו ואנחנו מתעסקים בניירות? הלוחמים שלנו הם בניו של מלך כל מי שמעז לירות עליהם צריך להימחק מהעולם באותו רגע לא להשאיר אבן על אבן לא להשאיר זכר לחיזבאללה
אבנר
1
הלו צה"ל מה קרה לכם? נהייתם צמחוניים? המחבלים האלו עושים מאיתנו קוסקוס תנו להם אש וגופרית ומלח שריפה מי שזורק רקטה יקבל פלאפל רותח לתוך הגרון
אברמוב

