יו"ר ועדת החינוך וחבר הכנסת צבי סוכות ביצע היום (חמישי) ביקורת פתע בבית ספר פלסטיני הפועל ללא רישיון של משרד החינוך ומופעל על ידי הוואקף.

במהלך הביקור מצא שם חבר הכנסת חומרי הסתה שנלקחו על ידי המשטרה, חבר הכנסת מהציונות הדתית התעמת עם המנהל.

"הבוקר במהלך ביקורת פתע שלי בבית ספר במזרח ירושלים איתרנו חומרי הסתה שהוחרמו כמובן במקום על ידי המשטרה.

מציאות שבה בתי ספר שקיבלו אישור מעיריית ירושלים מחנכים מגיל 0 להסתה היא בלתי נתפסת.

הכל מתחיל בחינוך ומי שגדל במקום בו במקום מדינת ישראל פלסטין וכל שכונה בירושלים היא מקום בו כנופיות ציוניות גרשו את התושבים התמימים לעולם לא יהיה אזרח נורמאלי במדינת ישראל. אנחנו נעצור את החגיגה הזו!", סיכם סוכות.

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