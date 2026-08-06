הותר לפרסום הבוקר (חמישי) שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרב בדרום לבנון. מדובר ברס״ן במילואים הראל בירנשטוק ז"ל, בן 34 מנוקדים, מפקד פלוגה בגדוד 2855 בעוצבת 'חוד החנית', וברס״ם במילואים תמיר וקנין ז"ל, בן 33 מאילת, לוחם באותו גדוד.

השניים נפלו כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה שהוטמן במבנה במרחב הכפר מג׳דל זון שבדרום לבנון. בתקרית נפצעו ארבעה לוחמי מילואים נוספים באורח קשה.

פרטי התקרית

על פי תחקיר ראשוני של צה"ל, אתמול בסביבות השעה 12:00 פעל כוח צה"ל במרחב הכפר מג׳דל זון שבדרום לבנון במסגרת פעילות לטיהור המרחב והשמדת תשתיות טרור. במהלך הפעילות, הכוח נכנס למבנה באזור, ובכניסה התרחש פיצוץ של מטען חבלה שהוטמן במקום.

כתוצאה מהפיצוץ נפלו שני הלוחמים ז"ל, וארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה. הפצועים פונו לטיפול רפואי, ומצבם מוגדר כקשה.

התקרית הקטלנית התרחשה על רקע הסלמה בגבול הצפון בימים האחרונים. אתמול עדכן דובר צה"ל כי בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה את הפסקת האש, החל צה"ל בתקיפות ממוקדות במרחב דרום לבנון.

כזכור, בצה"ל ביקשו להגיב בעוצמה רבה יותר למה שהוגדר כהפרה בוטה של הסכמי הפסקת האש, אך הדרג המדיני בלם תקיפה משמעותית והורה להסתפק בשלב זה בתקיפות ממוקדות. לפי דיווחים, בדרג המדיני חששו מביקורת אמריקנית.

במסגרת התקיפות שבוצעו אתמול הותקפו מחסני אמל"ח ותשתיות באזור הכפר אל-מנסורי, לאחר שצה"ל פרסם אזהרת פינוי לתושבי המקום. בצה"ל מסרו כי הכפר נמצא במרחב הביטחוני שבשליטתו, וכי הפינוי נועד להגן על האזרחים.

האירועים התרחשו במקביל לשיחות בין ישראל ללבנון ברומא, שבהן נדונו בין היתר הפסקת הלחימה, אזורי הפיילוט, פיצוץ מנהרות והרס הכפרים בדרום לבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו אף נאלץ לעזוב מוקדם מטקס קבורת עצמות סבו וסבתו של הרצל, תוך שהוא מסביר כי "אנחנו בעיצומם של אירועים צבאיים ומדיניים".