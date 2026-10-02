צבא ארצות הברית שלח בשבועות האחרונים שתי סוללות נוספות של מערכת ההגנה האווירית פטריוט למפרץ הפרסי, כך מסרו שני בכירים אמריקנים ומקור אחד באזור לעיתונאי ברק רביד.

לפי הדיווח באקסיוס ובחדשות 12, סוללה אחת נשלחה לסעודיה כדי להגן על מתקן נפט מרכזי, וסוללה נוספת נשלחה לקטאר להגנה על מתקן גז טבעי.

המהלך מגיע על רקע רצון ארצות הברית להרגיע את שתי בעלות הברית ולהבהיר כי תגן על מתקני האנרגיה המרכזיים שלהן במקרה שהנשיא טראמפ יחליט לחדש את הלחימה הנרחבת נגד איראן.

טראמפ אמר ביום חמישי האחרון כי הוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים, וציין: "עכשיו אני צריך לקבל החלטה: או שאיראן תחתום על ההסכם, או שהיא לא תהיה קיימת יותר".

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בתחילת חודש אוגוסט, כאשר טראמפ שקל לפתוח במתקפה רחבת היקף שכללה תקיפות נגד תשתיות אנרגיה איראניות, מנהיגי סעודיה וקטאר הפעילו עליו לחץ שלא לעשות זאת. הם הביעו חשש כבד שאיראן תגיב בתקיפת מתקני הנפט והגז הטבעי שלהן. בכירים אמריקנים אמרו כי הפניות הללו היו סיבה מרכזית לכך שטראמפ החליט שלא לתקוף ובמקום זאת לעבור למסע של לחץ כלכלי.

ארה"ב תזדקק לאישור סעודי להשתמש במרחב האווירי של הממלכה אם תחודש הלחימה הנרחבת. אבל הסעודים לא צפויים לתת אישור כזה אם יחושו שמתקני הנפט שלהם אינם מוגנים. דובר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), קפטן טים הוקינס, סירב להגיב על הדיווח.

סוללות פטריוט, ובמיוחד טילי היירוט שלהן, הפכו למצרך מבוקש מאוד מאז תחילת המלחמה באיראן. צבא ארצות הברית העביר סוללות וטילי יירוט למזרח התיכון מפיקודים אזוריים אחרים, מה שעורר חששות בנוגע למוכנות הצבאית באזורים אחרים בעולם.