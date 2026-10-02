צבא ארצות הברית שלח בשבועות האחרונים שתי סוללות נוספות של מערכת ההגנה האווירית פטריוט למפרץ הפרסי, כך מסרו שני בכירים אמריקנים ומקור אחד באזור לעיתונאי ברק רביד.
לפי הדיווח באקסיוס ובחדשות 12, סוללה אחת נשלחה לסעודיה כדי להגן על מתקן נפט מרכזי, וסוללה נוספת נשלחה לקטאר להגנה על מתקן גז טבעי.
המהלך מגיע על רקע רצון ארצות הברית להרגיע את שתי בעלות הברית ולהבהיר כי תגן על מתקני האנרגיה המרכזיים שלהן במקרה שהנשיא טראמפ יחליט לחדש את הלחימה הנרחבת נגד איראן.
טראמפ אמר ביום חמישי האחרון כי הוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים, וציין: "עכשיו אני צריך לקבל החלטה: או שאיראן תחתום על ההסכם, או שהיא לא תהיה קיימת יותר".
בתחילת חודש אוגוסט, כאשר טראמפ שקל לפתוח במתקפה רחבת היקף שכללה תקיפות נגד תשתיות אנרגיה איראניות, מנהיגי סעודיה וקטאר הפעילו עליו לחץ שלא לעשות זאת. הם הביעו חשש כבד שאיראן תגיב בתקיפת מתקני הנפט והגז הטבעי שלהן. בכירים אמריקנים אמרו כי הפניות הללו היו סיבה מרכזית לכך שטראמפ החליט שלא לתקוף ובמקום זאת לעבור למסע של לחץ כלכלי.
ארה"ב תזדקק לאישור סעודי להשתמש במרחב האווירי של הממלכה אם תחודש הלחימה הנרחבת. אבל הסעודים לא צפויים לתת אישור כזה אם יחושו שמתקני הנפט שלהם אינם מוגנים. דובר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), קפטן טים הוקינס, סירב להגיב על הדיווח.
סוללות פטריוט, ובמיוחד טילי היירוט שלהן, הפכו למצרך מבוקש מאוד מאז תחילת המלחמה באיראן. צבא ארצות הברית העביר סוללות וטילי יירוט למזרח התיכון מפיקודים אזוריים אחרים, מה שעורר חששות בנוגע למוכנות הצבאית באזורים אחרים בעולם.
במקביל, צבא ארצות הברית שולח ספינות מלחמה, מטוסי קרב וכוחות נוספים למזרח התיכון לקראת אפשרות של חידוש המלחמה. בכיר אמריקני מסר כי נושאת המטוסים USS Theodore Roosevelt וקבוצת התקיפה שלה עזבו את סן דייגו ביום ראשון האחרון בדרכן לאזור. הן צפויות להגיע למזרח התיכון בסביבות אמצע נובמבר.
ה-Roosevelt תצטרף ל-USS George H.W. Bush, שנמצאת באזור מאז מרץ, ול-USS George Washington, שנשלחה מיפן במהלך הקיץ ונמצאת באזור כחודש. "המשמעות היא שבאזור המזרח התיכון עשויות להיות עד שלוש קבוצות תקיפה של נושאות מטוסים. זה הרבה יותר כוח אש", אמר הבכיר האמריקני. עם זאת, בכיר אמריקני אחר אמר כי טרם הוחלט אם ה-Roosevelt תחליף אחת מנושאות המטוסים שמוצבות כעת במזרח התיכון או שתתווסף אליהן.
קבוצת הכוננות האמפיבית Makin Island, הכוללת שלוש ספינות אמפיביות שעליהן אלפי נחתים מיחידת הפריסה המהירה ה-13 של המארינס, יצאה לכיוון האזור ביום שני האחרון, כך אמר בכיר אמריקני. היא צפויה להגיע למזרח התיכון עד סוף נובמבר ולהצטרף לקבוצת כוננות אמפיבית נוספת וליחידת פריסה מהירה של המארינס שנפרסו באזור במהלך החודשים האחרונים.
כפי שדיווח כיכר השבת, ממשל ארה"ב קיבל החלטה להעביר למצרים חבילת סיוע צבאי בסך 320 מיליון דולר ללא התניות, בנימוק ש"התפקיד המסייע" של קהיר במבצע זעם אדיר. בנוסף, כפי שדווח, פיקוד המרכז האמריקני השלים בסוף ספטמבר את הפינוי המסודר של כוחות וציוד אמריקנים מבסיס האוויר בארביל שבעיראק, וציין בכך את סיום משימת "מבצע נחישות טבועה" במדינה לאחר יותר מ-20 שנה.
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