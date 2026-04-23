צבא הרפאים של המוסד בטהרן: הסוכן מ' והמזימה להפלת המשטר

משמרות המהפכה הציבו טילים בליסטיים ברחבי טהראן - צילום: מהרשתות החברתיות משמרות המהפכה הציבו טילים בליסטיים ברחבי טהראן | צילום: צילום: מהרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:45 משמרות המהפכה הציבו טילים בליסטיים ברחבי טהראן ( צילום: מהרשתות החברתיות )

השמיים מעל אגם מאג'ורה שבצפון איטליה לא ניבאו את האסון הממשמש ובא. באותו אחר צהריים אביבי לפני 3 שנים, הרוח הקרירה שליטפה את המים נראתה כחלק מפסטורליה אירופית מושלמת.

על סיפונה של ה"גודוריה", סירת תיירים צנועה, ישבה חבורה של גברים ונשים שדיברו באיטלקית ובאנגלית. למתבונן מהצד הם נראו כקבוצת חברים החוגגת יום הולדת, אך המציאות הייתה רחוקה מכך שנות אור. אלו היו המוחות החריפים ביותר של המוסד הישראלי וביון החוץ האיטלקי, בעיצומו של מפגש עבודה שנועד להדק את טבעת החנק סביב צווארו של משטר האייתולות בטהרן. כשהסערה הפתאומית הכתה והפכה את הסירה, היא לא רק טרפה את חייו של מ', סוכן עתיר זכויות במוסד, אלא איימה לחשוף את אחת הרשתות החשאיות ביותר שפעלו אי פעם על אדמת אירופה. במשך שנים, סיפורו של מ' נותר חסוי, נעול בכספות של אגף "קיסריה", תחת מעטה כבד של צנזורה צבאית. אך השבוע, בנאום מרטיט בטקס זיכרון שזכה לסיקור נרחב ב'כיכר השבת', בחר ראש המוסד הנוכחי דדי ברנע להסיר טפח מהערפל. הוא לא סתם ספד ללוחם; הוא חשף כי מ' ממשיך להילחם עבור ישראל גם מתוך מצולות השכחה. סופה של הפסקת האש? | טראמפ בהכרזה דרמטית: "הנחיתי לירות על הספינות ללא היסוס" ישראל גראדווהל | 16:01 >> למגזין המלא - לחצו כאן בדבריו הוא אמר כי "בזמן מערכת שאגת-הארי מחשבותיי וליבי התמלאו בגאווה בדמותו ופועלו של מ׳, שנפל מחוץ לישראל בעת מילוי תפקידו. המבצעים שהוביל מ' שילבו יצירתיות, תחבולה בשילוב טכנולוגיה עילית והשפיעו באופן משמעותי על הצלחת המערכה נגד איראן".

האיראנים "חוגגים עם טילים" בכיכרות בטהרן - צילום: מהרשתות החברתיות האיראנים "חוגגים עם טילים" בכיכרות בטהרן | צילום: צילום: מהרשתות החברתיות 10 10 0:00 / 0:16 האיראנים "חוגגים עם טילים" בכיכרות בטהרן ( צילום: מהרשתות החברתיות )

המהפכה השקטה - המוסד משנה את דוקטרינת המלחמה

במשך עשורים, המיתולוגיה של המוסד נבנתה על "פינצטות" - חיסולו של רב-מרצחים בלב ביירות, השגת מסמכי הגרעין במבצע לילי נועז, או השתלת מטען זעיר במכשיר קשר. אולם העולם של 2026, כפי שמשתקף במלחמה האחרונה באיראן, חשף פן חדש לחלוטין. המוסד עבר תהליך משמעותי, מעבר מארגון שתפקידו לספק מודיעין לצה"ל, לארגון שמנהל בעצמו מערכות צבאיות רחבות היקף בלב מדינת אויב.

ההערכות המקצועיות מצביעות על כך שהמוסד כבר לא מסתפק בסיכולים נקודתיים. הוא הפך למכונת מלחמה אסטרטגית המסוגלת לשתק תשתיות לאומיות של מדינה שלמה. המעבר הזה היה הציר המרכזי שאיפשר למדינת ישראל ולממשל טראמפ בוושינגטון להגיע להחלטה הדרמטית לתקוף באיראן.

לפי דיווחים, המוסד הציג לנשיא ארה"ב יכולות שלא היו קיימות בעבר.

צבא הרפאים - מי הם הסוכנים הזרים בלב טהרן?

אחת החשיפות המרתקות והמבהילות ביותר שדלפו לכלי תקשורת זרים היא קיומו של "צבא סוכנים זרים". לא מדובר בישראלים דוברי פרסית מהיחידות המובחרות, אלא במערך אדיר של אזרחים זרים - חלקם אירופאים, חלקם אסיאתים, וחלקם אף אזרחי מדינות מוסלמיות – שגויסו, הוכשרו ומומנו על ידי המוסד הישראלי במשך שנים.

לפי דיווחים זרים, הסוכנים הללו אינם פועלים כ"מרגלים" קלאסיים האוספים מידע בלבד. הם מהווים יחידות לחימה רדומות. במבצע 'שאגת הארי', הם היו אלו שביצעו את החבלות הפיזיות במתקני הקשר, הם שזרעו כאוס בתוך שורות משמרות המהפכה, והם אלו שסימנו בלייזר את המטרות עבור טילי השיוט הישראליים. המערך הזה הפך את איראן למערבל תוסס של אי-יציבות, כשהמודיעין האיראני מחפש נואשות אחר "האויב שבפנים" ואינו מוצא, שכן אותם סוכנים נראים, נשמעים וחיים כאזרחים מקומיים לכל דבר.

הירושה של מ' - המודיעין שקם לתחייה

דדי ברנע, בנאומו המדובר, לא השאיר מקום לספק. הישגי המלחמה האחרונה, ובעיקר היכולת לשתק את חיל הים ומערך ההגנה האווירית האיראני, רשומים בין שאר הנוגעים בדבר גם על שמו של מ'.

כיצד סוכן שנהרג ב-2023 באיטליה משפיע על שדה הקרב של 2026? התשובה טמונה ב"זרעים מודיעיניים" ארוכי טווח.

מ' היה מומחה לפיתוח תשתיות טכנולוגיות וגיוס סוכנים בדרגות הגבוהות ביותר. כשהחל מבצע 'שאגת הארי', הירושה של מ' התעוררה לחיים.

מ' לא היה שם כדי לראות את הניצחון, אבל טביעות אצבעותיו היו על כל כפתור שהופעל.

דדי ברנע ( צילום: אבשלום ששוני/פלאש 90 )

הסוד האיטלקי - מאחורי הקלעים של ברית הצללים

המפגש על אגם מאג'ורה לא היה טיול פרידה. הסיקור ב'כיכר השבת' הדגיש את המורכבות של פעילות המוסד הרחק מאור הזרקורים.

נסיבות מותו של מ' לצד עמיתיו האיטלקים חשפו את עומק השותפות. איטליה, כך מתברר, הייתה זירה קריטית לפעילות מודיעינית ולקידום רשתות הריגול הבינלאומיות של המוסד. העובדה שבכירים משני הארגונים שהו יחד על סירה אחת בלב אגם שקט, מעידה על כך שהם דנו בדברים שלא ניתן היה לומר בשום חדר ישיבות מוגן.

הצללית המרתקת הזו מעניקה הצצה לעולם שבו גבולות בין מדינות נמחקים לטובת אינטרסים ביטחוניים משותפים, כשמ' עומד בצומת הדרכים הקריטי ביותר.

שאגת הארי - הרגע שבו התיאוריה הפכה למציאות

מבצע 'שאגת הארי' ייזכר בדפי ההיסטוריה כנקודת המפנה שבה המוסד הפך ל"צבא צללים". התיאומים הבינלאומיים והדיווחים במדיה חשפו כיצד המערך של המוסד איפשר לישראל לבצע תקיפה צבאית נרחבת ללא חיכוך ישיר בתחילתה.

הלהבות בטהרן פרצו החלו בתוך המעבדות, בתוך המפקדות ובתוך מערכות הבקרה. איראן, שבנתה במשך עשורים מערכי הגנה אווירית אימתניים, מצאה את עצמה עיוורת לחלוטין. זה לא היה רק מזל; זה היה תכנון מדוקדק שהחל בחדרים החשאיים של המוסד והסתיים בהכרעה צבאית מהירה שהדהימה אפילו את בכירי הפנטגון.

ראש המוסד לשעבר, תמיר פרדו ( צילום: חיים זך, פלאש 90 )

הפסקה בצל המלחמה - ההימור של טראמפ

בזמן שהמאמר הזה נכתב, הדיבורים הבינלאומיים מציינים מגמה להמשך הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן. כאן נכנסת לתמונה האסטרטגיה של הנשיא טראמפ. התפיסה הרווחת היא שטראמפ, מטעמים של כלכלה פנימית ומיאוס ממלחמות "אינסופיות", אינו מעוניין בהמשך הלחימה הישירה.

אולם, מתחת לפני השטח, התחושה היא שמדובר בהמתנה טקטית. המטרה היא לתת לעם האיראני הזדמנות נוספת להפיל את המשטר המוחלש של האייתולות – במיוחד אחרי שהצבא וחיל הים האיראני ספגו מכה אנושה ב"שאגת הארי".

טראמפ מהמר על כך שהכאוס הפנימי באיראן, שאולי מובל בשלט רחוק על ידי המוסד, יביא לשינוי המיוחל והפלת המשטר ללא צורך במטוסים אמריקאיים. ישראל, במובן הזה, היא זו שמחזיקה את המפתחות לסדר העולמי החדש במזרח התיכון.

הפולמוס הגדול - התהילה מול הצללים

לצד ההצלחות המזהירות, מתפתח בישראל פולמוס ציבורי וביטחוני חריף. האם הארגון, שחרט על דגלו את העמימות, הפך ל"רודף כותרות"? כלי התקשורת ברחבי העולם נוטים ליצור הילה של סקרנות סביב המוסד, אך האם החשיפה הזו משרתת את הביטחון או פוגעת בו?

מצד אחד ניצב דדי ברנע, שבוחר בקו של "חשיפה מבוקרת". לשיטתו, בעידן הרשתות החברתיות, ההרתעה נוצרת דרך הפרסום. כשראש המוסד סופד למ' וקושר את שמו להצלחות צבאיות, הוא שולח מסר ברור לאויב: "אנחנו נמצאים בתוך המערכות שלכם, ואנחנו לא מפחדים שתדעו את זה". זהו קרב על התודעה שבו המילים חזקות לא פחות מהטילים.

"אל תתקעו אצבע בעין" - האזהרה של תמיר פרדו

מנגד, ניצב ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, שמייצג את האסכולה הישנה והשמרנית. בראיון שהופיע ב'מלחמת המוחות', ספרם החדש של ניסים משעל ומיכאל בר-זוהר, פרדו יצא חוצץ נגד המגמה לחשוף את מעללי הארגון בזמן אמת. "אסור לתקוע לאויב אצבע בעין", הוא מזהיר. לשיטתו של פרדו, המוסד חייב להישאר גוף רפאים.

"אחרי מבצע שלנו", מסביר פרדו, "האויב יודע 80 אחוז מהתמונה. הוא יודע שפגענו בו, הוא יודע איפה זה כואב. אבל איך בדיוק המבצע התבצע - את זה הוא אינו מבין. הפרסום הראוותני מוסיף לו את ה-20 האחוזים הנותרים. ברגע שהאויב מקבל את המידע הזה, הוא מתחיל לבדוק, לחקור, ולחשוף את האנשים והשיטות שלנו". עבור פרדו, כל כותרת בעיתון היא סכנה מוחשית לחיי הסוכנים בשטח.

הקרב על ה-20% האחרונים - מחיר החשיפה

הדילמה שפרדו מעלה היא לב לבו של המודיעין המודרני. האם תוספת ההרתעה שנוצרת מהפרסום שווה את הסיכון של חשיפת שיטות עבודה? כשברנע חושף את הקשר בין מ' לבין היכולות הטכנולוגיות של המוסד, הוא אולי מעניק השראה לציבור הישראלי, אך הוא גם נותן למודיעין האיראני כיוון חקירה.

האם האיראנים יתחילו כעת לסרוק כל איש קשר שהיה למ'? האם הם יחפשו את הפרצות במערכות הספציפיות שבהן הוא התמחה? הקרב על ה-20 אחוזים הללו הוא ההבדל בין הצלחה מתמשכת לבין חשיפה שתעלה בדם. בעידן שבו כל סוכן הוא נכס אסטרטגי, הוויכוח על העמימות הופך לשאלת חיים ומוות.

הפגנות בטהרן ( צילום: חדשות איראן בטלגרם )

השתיקה שבין הצללים

בסופו של יום, בעוד הפוליטיקאים בוושינגטון דנים על עתיד המזרח התיכון והגנרלים בטהרן מנסים לשקם את חורבות חיל הים שלהם, אנשי המוסד ממשיכים לפעול בערפל. סיפורו של מ', שהחל במבצעים סמויים והסתיים בטרגדיה על אגם איטלקי, הוא תזכורת לכך שהביטחון של כל אחד מאיתנו נשען על כתפיהם של אנשים שאת שמם לא נדע לעולם.

צבא הצללים של המוסד הוא כבר לא רק מיתוס – הוא מציאות מבצעית ששינתה את פני ההיסטוריה. בין אם ישראל תבחר להמשיך לחשוף את מעלליה ובין אם תחזור לשתיקה המבורכת, הירושה של לוחמים כמו מ' תמשיך להדהד בין קירות בתי הממשל בטהרן.

העצמאות שלנו, כך מתברר ב-2026, אינה מובטחת רק על ידי מטוסי הקרב, אלא על ידי אותן פעולות נסתרות שמתרחשות במחשכים, במקומות שבהם השתיקה היא הקול החזק ביותר.