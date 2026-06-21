החיה האווירית משתלטת: המספר המטורף בעסקת הענק של בואינג

מטוסי הקרב F-16 של חיל האוויר האמריקאי - צילום: צבא ארה"ב סנטקום מטוסי הקרב F-16 של חיל האוויר האמריקאי | צילום: צילום: צבא ארה"ב סנטקום 10 10 0:00 / 0:35

בהחלטה שמסמנת שינוי תפיסתי עמוק באסטרטגיה האווירית האמריקנית, הודיע הפנטגון על הרחבה דרמטית של תוכנית רכש מטוסי ה-F-15EX. במסגרת בקשת התקציב לשנת 2027, שעומדת על 1.5 טריליון דולר, תוגדל תוכנית הרכש מ-104 מטוסים שתוכננו במקור ליעד חסר תקדים של 267 מטוסים - זינוק של פי 2.5.

המהלך משקף הבנה עמוקה של הדרג הצבאי: בעידן שבו חשבו שרק מטוסים חמקניים יכריעו את שדות הקרב, מתברר שכוח אש כבד, שרידות ויכולת נשיאה אדירה הם אלו שיכריעו את הכף בקרבות עצימים וממושכים. ה-F-15EX הוא ה"סוס העבודה" החדש של ארה"ב, והוא מגיע עם יכולות שאין לשום מטוס חמקן.

בטוח ומאובטח: מטוסי אגלין מוסתרים היטב ( צילום: בסיס חיל האוויר האמריקאי אגלין )

ארסנל מעופף: 13 טון של עוצמת אש בעל מסעדה שפרש חשף סוד בן 40 שנה שהדהים את הלקוחות אריה רוזן | 13:58 תיעוד מצמרר: קצין משטרה התרסק על עמוד גשר במהלך קפיצת אקסטרים דני שפיץ | 13:24 על פי פרסומים מקצועיים, ה-F-15EX מסוגל לשאת כ-13,380 קילוגרם של אמצעי לחימה - יותר מכל מטוס קרב אחר הנמצא כיום בשירות פעיל. המטוס יכול לשאת עד 12 טילי אוויר-אוויר מסוג AIM-120 AMRAAM במשימה אחת, לצד טילים נגד כלי שיט ופצצות מונחות מתוחכמות. יכולת נשיאת חימוש אדירה זו הופכת אותו למה שמומחי ביטחון מכנים "מחסן תחמושת מעופף". המטוס, המצויד במערכות לוחמה אלקטרונית מהדור האחרון וחיישנים מתקדמים, הופך למעשה לפלטפורמת תקיפה כבדה שאינה תלויה רק בחמקנות. בניגוד למטוסי החמקן המתקדמים כמו ה-F-35, שמוגבלים בכמות החימוש שהם יכולים לשאת בתוך גופם, ה-F-15EX יכול לשאת את מטענו הקטלני על כנפיים חיצוניות ולבצע משימות הגנה ותקיפה בעומק שטח האויב.

מטוס קרב f15. אילוסטרציה ( צילום: אתר צה"ל )

שיתוף פעולה: החמקנים מזהים, ה-EX מחסל

האסטרטגיה האמריקנית החדשה, בעיקר אל מול הזירה ההודו-פסיפית המתוחה, נשענת על שילוב כוחות חסר תקדים. בתרחישי עימות עתידיים, מטוסי ה-F-35 וה-F-47 מהדור הבא ישמשו כ"עיניים" - גורם המודיעין והזיהוי שפועל בחשאי בלב שטח האויב. הנתונים שיאספו יועברו בזמן אמת ל-F-15EX, שיירה את מטענו הקטלני ממרחק בטוח, מחוץ לטווח הסכנה.

שיטה זו מאפשרת למקסם את יתרון החמקנות תוך ניצול מקסימלי של כוח האש העצום של ה-EX, מבלי שהחמקנים יחשפו את מיקומם בשיגור מאסיבי. הפנטגון הבהיר כי ה-F-15EX אינו בא להחליף את מטוסי ה-F-35 החמקנים, אלא לשמש כפלטפורמה משלימה בעלת יכולות ייחודיות שאין לחמקנים.

חמצן לתעשייה האמריקנית

מאחורי הנתונים המבצעיים מסתתר גם ממד תעשייתי משמעותי. העסקה מבטיחה לחברת בואינג קו ייצור פעיל במפעלי סנט לואיס במיזורי למשך עשור לפחות. עבור אלפי עובדים בתעשיית הביטחון האמריקנית, מדובר בבשורה של יציבות תעסוקתית, לאחר תקופה שבה התמודדה בואינג עם אתגרים לא פשוטים במגזר האזרחי.

ההחלטה להכפיל את הצי פי שניים וחצי משקפת תובנה עמוקה של הדרג הצבאי: בקרבות עצימים וממושכים, החמקנות היא יתרון חשוב, אך כוח אש כבד, שרידות ויכולת נשיאה אדירה הם אלו שיכריעו את הכף. ה-F-15EX, עם יכולתו לשאת כמות חימוש חסרת תקדים ולפעול במשך עשרות שנים, הופך לעמוד השדרה של הכוח האווירי האמריקני בעשורים הבאים.

מיירט הפטריוט PAC-3 MSE ( צילום: JASDF_PAO )

רקע: אובדנים מבצעיים ושיקולים אסטרטגיים

ההחלטה מגיעה על רקע אובדן ארבעה מטוסי F-15 בפעילות מבצעית בשנה האחרונה, כפי שדווח בכתבות קודמות. בחודש שעבר, מטוס קרב אמריקני הופל באיראן באמצעות טיל כתף מתוצרת סין - הפעם הראשונה מזה עשרות שנים שמטוס קרב של ארצות הברית מופל מאש אויב. הממצאים החדשים מסבכים את היחסים הדיפלומטיים בין וושינגטון לבייג'ינג.

למרות האובדנים, הפנטגון רואה ב-F-15EX פלטפורמה קריטית לעשורים הבאים. המטוס, שנכנס לשירות רק לאחרונה, מציע שילוב ייחודי של טכנולוגיה מתקדמת, כוח אש עצום ועלויות תפעול נמוכות יחסית למטוסי החמקן. בעידן שבו האיומים מתפתחים במהירות, ה-F-15EX מציע לחיל האוויר האמריקני את הגמישות והעוצמה הנדרשות להתמודד עם אתגרים משתנים.