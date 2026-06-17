כיכר השבת
הרבי כפי שלא הכרתם

"ג' בתמוז קאסט" • הסיפור האישי של הרב שניאור אשכנזי עם הרבי מליובאוויטש נחשף לראשונה | צפו

הרב שניאור אשכנזי, מבכירי המרצים בחסידות חב"ד והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' לכבוד "ג' תמוז" - יום פטירתו של הרבי מליובאוויטש | מי היה הרבי מליובאוויטש? איך 30 שנה אחרי פטירתו הוא מצליח לעורר צמרמורת באנשים? וגם, מה זה "770" ומה היחס ל"משיחיסטים"? • צפו (כיכר הסכתים)

הרב שניאור אשכנזי, מבכירי המרצים ב והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' לכבוד "ג' תמוז" - יום פטירתו של הרבי מליובאוויטש.

במהלך הפודקאסט, הרב שניאור אשכנזי חושף סיפור אישי ומדהים שהיו לו עם הרבי - שלא סיפר עד היום.

בין הנושאים שעלו לדיון בפודקאסט המרתק:

  • מי היה הרבי מליובאוויטש?
  • איך עד היום, שלושים שנה אחרי שהוא נפטר, אנשים עדיין נזכרים בו ומקבלים צמרמורת?
  • למה הרבי שלח הרבה חסידים לארץ ישראל והוא מעולם לא היה פה?
  • מה הקטע של חב"ד עם כובעים בלי חליפות?
  • מה זה "770" בשביל חב"דניקים?
  • מה היחס לפלג המכונה "המשיחיסטים"?

צפו בפודקאסט המלא בראשית הכתבה

חב"דהרבי מליובאוויטשפודקאסטג' תמוזהרב שניאור אשכנזינתי רוזנגרטן

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