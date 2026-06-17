הרב שניאור אשכנזי, מבכירי המרצים בחסידות חב"ד והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' לכבוד "ג' תמוז" - יום פטירתו של הרבי מליובאוויטש.
במהלך הפודקאסט, הרב שניאור אשכנזי חושף סיפור אישי ומדהים שהיו לו עם הרבי - שלא סיפר עד היום.
בין הנושאים שעלו לדיון בפודקאסט המרתק:
- מי היה הרבי מליובאוויטש?
- איך עד היום, שלושים שנה אחרי שהוא נפטר, אנשים עדיין נזכרים בו ומקבלים צמרמורת?
- למה הרבי שלח הרבה חסידים לארץ ישראל והוא מעולם לא היה פה?
- מה הקטע של חב"ד עם כובעים בלי חליפות?
- מה זה "770" בשביל חב"דניקים?
- מה היחס לפלג המכונה "המשיחיסטים"?
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