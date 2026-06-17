הרבי כפי שלא הכרתם "ג' בתמוז קאסט" • הסיפור האישי של הרב שניאור אשכנזי עם הרבי מליובאוויטש נחשף לראשונה | צפו הרב שניאור אשכנזי, מבכירי המרצים בחסידות חב"ד והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' לכבוד "ג' תמוז" - יום פטירתו של הרבי מליובאוויטש | מי היה הרבי מליובאוויטש? איך 30 שנה אחרי פטירתו הוא מצליח לעורר צמרמורת באנשים? וגם, מה זה "770" ומה היחס ל"משיחיסטים"? • צפו (כיכר הסכתים)