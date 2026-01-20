יותר מ-10,000 ש"ח ומשולב זהב: Huawei חושפת שעון חכם יוקרתי

השעון של וואווי ( צילום: יצרן )

הענקית הסינית וואווי ממשיכה לטשטש את הגבולות בין עולם השעונים החכמים לתחום היוקרה המסורתית. החברה השיקה באירופה את Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold, גרסה חדשה ומרהיבה של שעון הדגל שלה, שהוצג לראשונה בסין בסוף 2025 וזכה לחשיפה בינלאומית באירוע שנערך בדובאי.

השוק האירופי יקבל את השעון במחיר של 3,299 אירו, כשהוא כבר זמין במדינות כמו ספרד, צרפת וגרמניה, ובבריטניה צפוי להימכר בקרוב תמורת כ־£2,999. וואווי מציגה אותו כסמל סטטוס טכנולוגי - "כתר על פרק היד" - ומייעדת אותו לקהל שמעריך הן עיצוב עילית והן ביצועים מדויקים. עיצוב יוקרתי מחומרים נדירים העיצוב של ה־Royal Gold Edition מרשים אפילו בקנה מידה של שעוני יוקרה. ליבת העיצוב היא מסגרת עשויה קרמיקה סגולה המיוצרת בתהליך שריפה בטמפרטורה של כ־1,400 מעלות צלזיוס, המקנה לה צבע ייחודי ועמידות יוצאת דופן. על גבי המסגרת שולבו שישה מקטעי זהב 18 קראט, לצד הדגשות נוספות בזהב 24 קראט. גוף השעון עצמו עשוי מתכת נוזלית מבוססת זירקוניום - חומר חזק במיוחד העמיד בפני קורוזיה. מבנה חלול שומר על משקל נמוך יחסית (81 גרם בלבד), בעוד הרצועה עשויה סגסוגת טיטניום בתקן תעופתי עם ציפוי יון סגול קשה והטבעות זהב. המסך מוגן בזכוכית ספיר בדרגת קשיות 9 בסולם מוהס, ומציג פאנל AMOLED בגודל 1.5 אינץ' עם טכנולוגיית LTPO 2.0.

השעון היוקרתי ( צילום: יצרן )

מוכן להרפתקאות - גם מתחת למים

למרות שמדובר בשעון יוקרה, ה־Royal Gold אינו מתפשר על ביצועים. הוא עמיד ללחץ מים עד לעומק של 150 מטרים, כולל אפשרות לתקשורת תת-ימית בטכנולוגיית סונאר לטווח של עד 30 מטר - פיצ’ר שימושי לצוללנים מקצועיים. פונקציית SOS מאפשרת שליחת אות חירום וממסרת הודעות מצוקה עד למרחק 60 מטר.

לצד זאת, השעון מציע מצב גולף מקצועי עם מיפוי של יותר מ־17,000 מסלולים בעולם, זום תלת־ממדי ועוזר caddie מבוסס בינה מלאכותית. למטיילים ונוודים, מצב ה־Expedition מספק ניווט מדויק עם מפת מסלול צבעונית, מעקב אחרי נתיב ההליכה וזיהוי נפילות בזמן אמת.

בריאות וחיבוריות מתקדמים

בתוך גוף השעון שוכן רכיב eSIM עצמאי המאפשר לבצע שיחות גם ללא טלפון צמוד, בשילוב ביטול רעשים מבוסס בינה מלאכותית. מערכת החיישנים X‑TAP של וואווי עוקבת אחרי נתוני הגוף ומפיקה דו”ח בריאות מפורט הכולל מעל 10 מדדים בתוך דקה אחת בלבד. בנוסף קיימים ניטור חמצן בדם (SpO₂), ניתוח דופק, ניטור שינה ויכולות ECG לאבחון פעילות חשמלית של הלב.

עם מחיר הגבוה משמעותית משעוני הפרימיום של אפל וסמסונג, וואווי בונה על קהל מצומצם אך נאמן של רוכשים שמבקשים לעצמם פריט אספנות טכנולוגי - חפץ אופנה יוקרתי שאינו רק מדויק, אלא גם מציב הצהרה עיצובית מהודרת על פרק היד.