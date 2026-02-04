'אילון מאסק חוסם את רוסיה': המלחמה על האינטרנט באוקראינה

אילון מאסק, מייסד ומנכ"ל SpaceX, הודיע בתחילת השבוע כי הצעדים שנקטה החברה לבלימת השימוש ה"בלתי מורשה" של רוסיה בשירות האינטרנט הלווייני סטארלינק בשטח אוקראינה "נראים יעילים" ומצליחים לצמצם את גישת מוסקבה לרשת. מאסק כתב ברשת X כי החברה פתוחה לנקיטת צעדים נוספים אם יתברר שהמערך הקיים אינו מספיק כדי למנוע שימוש עוין בתשתית שנועדה במקור לסייע לקייב להגן על עצמה.

הודעתו הגיעה לאחר שבועות של התרעות מצד גורמים באוקראינה, שהציגו ראיות לשימוש של הצבא הרוסי במסופי סטארלינק על גבי מל"טים שתוקפים בעומק השטח האוקראיני. מומחי רחפנים אוקראינים תיעדו מסופים כאלה על שרידי מל"טים רוסיים מדגמי BM‑35 ו"מלניה", ובהמשך דווח על אינטגרציה גם במל"טי "שהאד" איראניים, מה שהפך אותם מנשק "טיפש" הנשען על נקודת GPS קבועה - לנשק מדויק הנשלט בזמן אמת מרחוק.

שר ההגנה האוקראיני מיכאיל פדורוב אמר כי הצעדים הראשונים שננקטו בשיתוף SpaceX כבר מניבים "תוצאות אמיתיות" בשדה הקרב. לדבריו, אוקראינה עובדת "בצמוד מאוד" עם הצוות של מאסק על סדרת צעדים נוספים שנועדה לצמצם עוד יותר את האפשרות של רוסיה להסתמך על סטארלינק להפעלת מל"טים תוקפים מעל שטח אוקראינה. פדורוב הודה בפומבי למאסק והגדיר אותו "ידיד אמיתי של העם האוקראיני", ברקע ביקורת בינלאומית גוברת על השימוש הכפול בטכנולוגיות אזרחיות בלב סכסוך צבאי.

על פי גורמים אוקראינים, אחת מהדרכים שבהן פעלה SpaceX היא החמרת המגבלות על מסופים הנעים במהירויות גבוהות, באופן שמקשה על הפעלת מסופי סטארלינק על גבי מל"טים ארוכי‑טווח וטילי שיוט מאולתרים. במקביל, ממשלת אוקראינה קידמה תקנה חדשה להקמת "רשימת לבן" למסופי סטארלינק המותרים לשימוש במדינה, כך שרק מסופים מאומתים ומרשומים יוכלו להתחבר לרשת, ושאר המסופים - כולל כאלה שעלולים להגיע לידי הרוסים - ינותקו. פדורוב הבהיר כי תהליך האימות צפוי להיות "פשוט, מהיר ונוח" עבור המשתמשים האוקראינים, אך הדגיש שזהו צעד חיוני להגברת האבטחה ולשלילת יתרון טכנולוגי מהאויב.

מאבק שמיימי

המאבק על סטארלינק הפך לסמל לתלותה של אוקראינה בתשתיות תקשורת מסחריות בזמן מלחמה. מאז הפלישה הרוסית ב‑2022, יותר מ‑50 אלף מסופי סטארלינק נפרסו ברחבי המדינה ומשמשים את הצבא האוקראיני, שירותי ההצלה והעורף האזרחי לתקשורת, ניווט ושליטה במערכי רחפנים. לוחמה אלקטרונית רוסית ניסתה שוב ושוב לשבש את מערכות ה‑GPS והקישוריות הרגילה של המל"טים האוקראינים, אך חיבור לווייני מוצפן של סטארלינק העניק לקייב יתרון משמעותי - יתרון שמוסקבה ביקשה כעת לאמץ לעצמה.

החשש הגיע לשיאו לאחר תקיפת רכבת נוסעים באזור חרקיב בסוף ינואר, שבה נעשה, לפי דיווחים, שימוש במל"ט "שהאד" שהודרך בזמן אמת באמצעות קישוריות לוויינית מתקדמת, שאיפשרה לעקוף את מערכות השיבוש האוקראיניות ולפגוע בקרון נוסעים נע. מומחים ציינו כי אי אפשר לכוון במדויק רכבת בתנועה בעזרת נקודת GPS סטטית בלבד, וכי קישוריות מתמשכת, דוגמת סטארלינק, הופכת את המל"ט לכלי נשק מדויק הנשלט על ידי מפעיל מרוחק למאות קילומטרים.

יועצו הטכנולוגי של פדורוב, סֶרְהִיי בֶּסְקְרֶסְטְנוֹב, הבהיר כי אינו יכול לחשוף את כל פרטי הצעדים הטכניים שננקטו, אך ציין כי מדובר במערך זמני שעתיד להתחלף ב"פתרונות גלובליים" מקיפים יותר. לדבריו, כל הפעולות מכוונות למטרה אחת: הגנה על חיי האזרחים והחיילים האוקראינים ועל תשתיות קריטיות מפני איום המל"טים התוקפים של רוסיה. בינתיים, הוא התנצל בפני אזרחים ומשתמשים שעלולים להיפגע זמנית מהשינויים, אך הדגיש כי זהו מחיר נדרש לנוכח הסיכון ההולך וגובר מהשמיים.

שאלות על אתיות ופרטיות

מעבר להיבט הטכני, הפרשה מציבה במרכז הבמה את שאלת האחריות של חברות טכנולוגיה פרטיות במצבי מלחמה. פולין וגורמים במערב מתחו ביקורת חריפה על האפשרות ששירות מסחרי אמריקאי מסייע בעקיפין להתקפות רוסיות, ויש שקראו להדק רגולציה על שימוש כפול בתשתיות כאלה. מאסק עצמו התמודד בעבר עם ביקורת על החלטותיו בנוגע להרחבת או הגבלת כיסוי סטארלינק מעל אזורי לחימה, וכעת, עם שיתוף הפעולה המתגבר עם קייב, הוא מנסה לאזן בין חופש הגישה לאינטרנט לבין מניעת ניצולו לביצוע פשעי מלחמה.

בשטח, אוקראינה ממשיכה להסתמך על סטארלינק כמערכת העצבים הדיגיטלית של הצבא והעורף, אך במקביל מגבירה מאמצים לפתח חלופות ולגוון ספקים, מתוך הבנה שכל נקודת תורפה טכנולוגית עלולה להיות מנוצלת. עבור קייב, עצירת השימוש הרוסי במסופים היא לא רק הישג טכנולוגי אלא גם מסר אסטרטגי: היתרון הדיגיטלי של אוקראינה לא יימסר לאויב ללא מאבק - גם אם פירוש הדבר הוא לנהל מלחמה נוספת, בלתי נראית, בשכבות הקוד והלוויינים שמעל שמי אירופה.