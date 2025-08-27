כיכר השבת
יסייע לשיפור מכשור רפואי

פריצת דרך יפנית: נמצא מגנט חדש מסוג שמשפיע על האור 

חוקרים מאוניברסיטת טוהוקו הצליחו לזהות לראשונה "אלטרמגנט" – מגנט מסוג חדש שאינו מושך אלא משפיע על אור, ומסמן מהפכה בפיזיקה ובטכנולוגיה מגנטית (טכנולוגיה)

2תגובות
הדמייה של הפעולה שנעשית על ידי המגנט (צילום: רשתות חברתיות)

באמצעות שיטה אופטית חדשנית המבוססת על 'משוואות מקסוול', צוות חוקרים היפני מאוניברסיטת טהוקו הצליח למדוד אפקט אופטי ייחודי בחומר אורגני ולהוכיח את קיומו של האלטרמגנט. בניגוד למגנטים רגילים, האלטרמגנט אינו מפגין מגנטיזציה אך משפיע על קיטוב האור המוחזר ממנו - תופעה שהייתה קשה מאוד למדידה עד כה.

המחקר פורסם ביולי האחרון וצוות המדענים הצליח לזהות תכונות מגנטיות שהיו חבויות עד עתה, ביניהן פיצול רצועות ספין, עיוותים מבניים וזרימות סיבוביות - מונחים פיזיקליים המתחברים לעקרונות מכניקת הקוונטים וחקר החומרים. תוצאות אלו פותחות דלת לטכנולוגיות זיכרון מגנטי מהיר, למכשירים גמישים ולקידום בתחום הסופר-מוליכים והקוואנטיים.

לדברי החוקרים, הפיתוח לא רק מרחיב את הידע על מגנטיות אלא גם מאפשר למדוד חומרים שפעם היו מחוץ להישג המדע, וייתכן שיביא למהפכה בתעשיות עתידיות - ממאגרים מגנטיים מתקדמים ועד יישומים בקוואנטום ואלקטרוניקה ואפילו במדידות רפואיות מדוייקות יותר ממה שקיים היום.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אלתר - מגנטיות זה קשור איכשהו לחסידות גור
הרב חסיד
חחחחח
11

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות הטכנולוגיה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר