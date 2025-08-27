פריצת דרך יפנית: נמצא מגנט חדש מסוג שמשפיע על האור 

באמצעות שיטה אופטית חדשנית המבוססת על 'משוואות מקסוול', צוות חוקרים היפני מאוניברסיטת טהוקו הצליח למדוד אפקט אופטי ייחודי בחומר אורגני ולהוכיח את קיומו של האלטרמגנט. בניגוד למגנטים רגילים, האלטרמגנט אינו מפגין מגנטיזציה אך משפיע על קיטוב האור המוחזר ממנו - תופעה שהייתה קשה מאוד למדידה עד כה.

המחקר פורסם ביולי האחרון וצוות המדענים הצליח לזהות תכונות מגנטיות שהיו חבויות עד עתה, ביניהן פיצול רצועות ספין, עיוותים מבניים וזרימות סיבוביות - מונחים פיזיקליים המתחברים לעקרונות מכניקת הקוונטים וחקר החומרים. תוצאות אלו פותחות דלת לטכנולוגיות זיכרון מגנטי מהיר, למכשירים גמישים ולקידום בתחום הסופר-מוליכים והקוואנטיים.

לדברי החוקרים, הפיתוח לא רק מרחיב את הידע על מגנטיות אלא גם מאפשר למדוד חומרים שפעם היו מחוץ להישג המדע, וייתכן שיביא למהפכה בתעשיות עתידיות - ממאגרים מגנטיים מתקדמים ועד יישומים בקוואנטום ואלקטרוניקה ואפילו במדידות רפואיות מדוייקות יותר ממה שקיים היום.