מייסד גוגל: 'טעינו בעבר, המוצר שנשיק ב-2026 יהיה אחר לגמרי'

בעוד Meta נהנית מביקוש שיא למשקפי ה-Ray-Ban החכמים שלה, גוגל הודיעה על חזרתה הרשמית לתחום המשקפיים החכמים עם דור חדש מבוסס בינה מלאכותית, הצפוי להגיע לשוק במהלך 2026. ההכרזה נעשתה בשידור מיוחד של "The Android Show | XR Edition", ובו החברה חשפה את שיתופי הפעולה עם Warby Parker, Samsung ו-Gentle Monster - שמטרתם להביא את חזון ה־XR (מציאות מורחבת) של גוגל לידי ביטוי.

המשקפיים החדשים יתבססו על מערכת ההפעלה Android XR וישולבו בעוזר הקול החכם Gemini AI. על פי ההודעה, יוצעו שני דגמים: האחד ללא מסך, שיכלול רמקולים, מיקרופונים ומצלמות מובנות לשימוש יומיומי; והשני עם תצוגה בתוך העדשה, שיציע יכולות ניווט, כיתוביות בזמן אמת ותרגום חי. בגוגל ציינו כי גרסת האודיו תגיע לשוק ראשונה, בעוד גרסת המסך תושק במועד מאוחר יותר.

למידה מטעויות העבר

הרקע להכרזה הנוכחית מגיע כעשור לאחר הכישלון של Google Glass, שהושקו ב־2013 במחיר של 1,500 דולר וירדו מהמדפים שנתיים בלבד לאחר מכן. בכנס שנערך לאחרונה באוניברסיטת סטנפורד, הודה מייסד החברה סרגיי ברין כי גוגל "מיהרה מדי" עם השקת המוצר. "חשבתי שאני סטיב ג'ובס הבא," הוא אמר בחיוך, "אבל ניסינו למסחר את זה לפני שהמוצר היה בשל באמת - גם מבחינת עיצוב וגם מבחינת עלויות ייצור."

ברין הציע ליזמים צעירים "לא לקפוץ למים לפני שהמוצר אפוי במלואו", והתייחס ברמיזה להשקה הדרמטית של Google Glass שבה צנחנים חבושי המשקפיים קפצו מביילון. לדבריו, הפעם גוגל מתכוונת להימנע מהשקות נוצצות - ולהתמקד במוצר איכותי שיענה על הציפיות.

תחרות חדשה – שוק צומח במהירות

החזרה של גוגל לשוק מתרחשת על רקע התחזקות שוק המשקפיים החכמים, שהפך בשנים האחרונות לאחד התחומים הלוהטים בעולם הטכנולוגי. מאז השקת משקפי Ray-Ban Meta, נמכרו למעלה מ־2 מיליון יחידות, והרווחים בשליש הראשון של 2025 שילשו את עצמם. גרסת ה־Display של Meta, הכוללת תצוגה מובנית, נמכרת כיום ב־799 דולר.

גוגל הכריזה על שיתוף הפעולה עם Warby Parker כבר בכנס המפתחים Google I/O במאי 2025, והשקיעה בפרויקט כ-150 מיליון דולר. החברה הניו־יורקית, שנוסדה ב־2010, רשמה הכנסות של 670 מיליון דולר בשנת 2023 ומפעילה כיום קרוב ל־280 חנויות ברחבי העולם.

ברין הודה באותו אירוע כי למד רבות מכישלון Google Glass - במיוחד בכל הנוגע לשרשראות אספקה ולדיוק במחירי צרכנים. "הבינה המלאכותית מאפשרת כיום ליצור משקפיים שמסייעים לך במקום להסיח את דעתך," סיכם, "וזה ההבדל הגדול ביותר בין 2013 ל־2026."