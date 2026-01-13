"ריכוז כוח בלתי סביר" | אילון מאסק תוקף את אפל

אילון מאסק תקף את שיתוף הפעולה החדש בין אפל לגוגל, במסגרתו תשלב אפל את מודל הבינה המלאכותית המתקדם של גוגל - Gemini - בטכנולוגיות Apple Intelligence ובמערכת ההפעלה iOS. מאסק, העומד גם בראש חברת הבינה המלאכותית xAI שפיתחה את Grok, כינה את ההסכם "ריכוז כוח בלתי סביר בידי גוגל", בהתייחסו לכך שחברת האם של גוגל, אלפבית, שולטת כבר במערכות אנדרואיד וכרום.

העסקה, שנחשפה השבוע, קובעת כי מודלי ה-AI של אפל ייבנו על גבי טכנולוגיות הענן של גוגל ויפעילו גרסה מתקדמת של העוזרת הקולית סירי, הצפויה לצאת באביב הקרוב כחלק מגרסת iOS 26.4. שתי החברות ציינו בהודעה משותפת כי אפל בחנה טכנולוגיות מבית OpenAI ואנטרופיק לפני שהחליטה לבחור בגוגל, וטענו כי "הבחירה במנועי Gemini מאפשרת את רמת הדיוק והאינטראקטיביות הגבוהה ביותר למשתמשים".

לפי דיווחים בבלומברג, היקף העסקה עשוי להגיע לכמיליארד דולר בשנה. אפל הדגישה כי גם לאחר השילוב עם גוגל, תמשיך לשמור על "סטנדרטים מחמירים של פרטיות" באמצעות הפעלת Apple Intelligence על גבי שרתים פרטיים של החברה ומערך Private Cloud Compute.

מנגד, מאסק מנהל בשנה האחרונה מאבק משפטי מתוקשר נגד אפל ו-OpenAI, בטענה שהשתיים מפלות את Grok במנועי החיפוש ובחנות האפליקציות. כעת, עם כניסתה של גוגל למרכז שיתוף הפעולה עם אפל, נדמה שהפער בין החברות רק מתרחב.

לפי נתוני השוק, Grok מחזיקה כיום ב-3.4% מנתח השוק של עוזרי הבינה המלאכותית, בעוד ChatGPT ו-Gemini שומרים על ההובלה. השקת גרסת Gemini 3 של גוגל בשלהי 2025 עוררה סערה בתחום, לאחר שמספר מומחים העריכו כי היא מביאה לשיפור ניכר על פני הדגמים החדשים של OpenAI - ואולי אף סימנה את תחילת עידן חדש באיזון הכוחות בשוק הבינה המלאכותית.