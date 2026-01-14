כיכר השבת
'השוק מסרב לאמץ'

לאחר שהודלפו תמונות: הפרויקט המתקדם של שיאומי - בוטל

לאחר חודשים של פיתוח והדלפת פרוטוטיפ מהונדס בעיצוב ייחודי, שיאומי נאלצה לגנוז את מכשיר ה־17 Air בעובי 5.5 מ"מ בלבד | ביטול הפרויקט משקף מגמה רחבה בתעשיית הסמארטפונים: הצרכנים מוותרים על עיצובי סופר־דק למען ביצועים, סוללה ואיכות צילום (טכנולוגיה)

אחת התמונות שהודלפו. ה-AIR 17 של שיאומי (צילום: רשתות חברתיות)

בתמונות שדלפו בסוף השבוע האחרון נראה אב־טיפוס של מכשיר מתקדם שסומן פנימית בשם Xiaomi 17 Air, בעיצוב נקי עם פס מצלמות אופקי ולוגו “MASTER” בגב. לפי ההדלפה, המכשיר כלל מצלמת 200 מגה־פיקסל, טעינה אלחוטית ותמיכה ב־eSIM - נתונים מרשימים במיוחד בהתחשב בעוביו המזערי של 5.5 מ"מ בלבד. בכך היה ה־17 Air אמור להפוך לסמארטפון הדק ביותר בעולם, דק יותר מה־iPhone Air של אפל (5.6 מ"מ) ומה־Galaxy S25 Edge של סמסונג (5.8 מ"מ).

אלא שכמו מתחרותיה, גם שיאומי נאלצה להכיר במציאות השוק. אנליסטים בתעשייה מדווחים כי לאחר כישלון המכירות של ה־iPhone Air וה־Galaxy S25 Edge, חברות רבות בסין – בהן שיאומי, OPPO ו־Vivo – ביטלו את הדגמים הדקיקים שהיו בפיתוח. לפי דיווח של Nikkei Asia, אפל צמצמה את הזמנות הייצור של ה־iPhone Air לפחות מ־10% מכמות ספטמבר, בעוד סמסונג רשמה מכירות מאכזבות של כ־1.3 מיליון יחידות בלבד מה־S25 Edge, לעומת יותר מ־8 מיליון יחידות מהדגם הרגיל.

תמונת המכשיר שהודלפה (צילום: רשתות חברתיות)

המגמה ברורה: המראה האלגנטי מפנה את מקומו לפרקטיות. משתמשים מעדיפים סוללה חזקה, מערכת קירור יעילה וחיישני מצלמה איכותיים על פני עיצוב דקיק, גם אם הוא פורץ דרך מבחינה הנדסית. חרף ניסיונות לשפר קיבולת באמצעות סוללות פחמן־סיליקון חדשות, נראה כי גם ב־2026, הטכנולוגיה עדיין אינה מאפשרת שילוב אידיאלי בין עובי מינימלי וחיי סוללה סבירים.

פרויקט ה־17 Air אולי נגנז - אך הוא משמש תזכורת לכך שגם בעידן עיצובי הקצה של עולם הסמארטפונים, האיזון בין אסתטיקה לפונקציונליות הוא שמכריע את גורל המכשירים בשוק.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות הטכנולוגיה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר