לאחר שהודלפו תמונות: הפרויקט המתקדם של שיאומי - בוטל

אחת התמונות שהודלפו. ה-AIR 17 של שיאומי ( צילום: רשתות חברתיות )

בתמונות שדלפו בסוף השבוע האחרון נראה אב־טיפוס של מכשיר מתקדם שסומן פנימית בשם Xiaomi 17 Air, בעיצוב נקי עם פס מצלמות אופקי ולוגו “MASTER” בגב. לפי ההדלפה, המכשיר כלל מצלמת 200 מגה־פיקסל, טעינה אלחוטית ותמיכה ב־eSIM - נתונים מרשימים במיוחד בהתחשב בעוביו המזערי של 5.5 מ"מ בלבד. בכך היה ה־17 Air אמור להפוך לסמארטפון הדק ביותר בעולם, דק יותר מה־iPhone Air של אפל (5.6 מ"מ) ומה־Galaxy S25 Edge של סמסונג (5.8 מ"מ). אלא שכמו מתחרותיה, גם שיאומי נאלצה להכיר במציאות השוק. אנליסטים בתעשייה מדווחים כי לאחר כישלון המכירות של ה־iPhone Air וה־Galaxy S25 Edge, חברות רבות בסין – בהן שיאומי, OPPO ו־Vivo – ביטלו את הדגמים הדקיקים שהיו בפיתוח. לפי דיווח של Nikkei Asia, אפל צמצמה את הזמנות הייצור של ה־iPhone Air לפחות מ־10% מכמות ספטמבר, בעוד סמסונג רשמה מכירות מאכזבות של כ־1.3 מיליון יחידות בלבד מה־S25 Edge, לעומת יותר מ־8 מיליון יחידות מהדגם הרגיל.

תמונת המכשיר שהודלפה ( צילום: רשתות חברתיות )

המגמה ברורה: המראה האלגנטי מפנה את מקומו לפרקטיות. משתמשים מעדיפים סוללה חזקה, מערכת קירור יעילה וחיישני מצלמה איכותיים על פני עיצוב דקיק, גם אם הוא פורץ דרך מבחינה הנדסית. חרף ניסיונות לשפר קיבולת באמצעות סוללות פחמן־סיליקון חדשות, נראה כי גם ב־2026, הטכנולוגיה עדיין אינה מאפשרת שילוב אידיאלי בין עובי מינימלי וחיי סוללה סבירים.

פרויקט ה־17 Air אולי נגנז - אך הוא משמש תזכורת לכך שגם בעידן עיצובי הקצה של עולם הסמארטפונים, האיזון בין אסתטיקה לפונקציונליות הוא שמכריע את גורל המכשירים בשוק.