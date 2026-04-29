אפל עשויה כעת לוותר על אחד הפרויקטים השאפתניים ביותר שלה בשנים האחרונות - אייפד מתקפל עם מסך ענק של כ-20 אינץ'. לפי דיווח של מארק גורמן מבלומברג, המיזם, שהיה בעבר בעדיפות גבוהה עבור ג'ון טרנוס, צפוי להפוך לניסוי טכנולוגי שלא יגיע לשוק, אם בכלל.

הפרויקט נמצא בפיתוח לפחות מאז 2023, אך סובל מדחיות מתמשכות בלוחות הזמנים. תחילה דובר על השקה ב-2024, אך היעד נדחה שוב ושוב - ל-2026, לאחר מכן ל-2028, וכעת ההערכות מדברות על 2029 לכל המוקדם. בין האתגרים המרכזיים: משקל גבוה יחסית של כ-1.6 ק"ג, קושי בהפחתת קפל במסך המתקפל, ואתגרים הנדסיים הקשורים לשימושיות.

גם המחיר מהווה חסם משמעותי. לפי הערכות קודמות, תג המחיר עשוי להגיע לכ-3,900 דולר - כמעט פי שלושה ממחירו של אייפד פרו מתקדם - בשל עלויות ייצור גבוהות של המסך והחומרים.

במקביל, אפל ממשיכה לקדם פרויקטים אחרים שנחשבים מבטיחים יותר. האייפון המתקפל, למשל, נמצא במסלול השקה לקראת סתיו 2026, וצפוי להיות אחד המוצרים המרכזיים שיוצגו זמן קצר לאחר כניסתו של טרנוס לתפקיד המנכ"ל. בנוסף, החברה מפתחת משקפי חכמים מבוססי בינה מלאכותית, ללא תצוגה, שיתחרו במשקפי Ray-Ban של מטא, עם השקה אפשרית כבר ב-2027.

טרנוס צפוי לרשת מאפל צנרת מוצרים רחבה הכוללת גם אוזניות AirPods עם מצלמות ומכשירי AI לבישים, אך לצד זאת גם לקבל החלטות קשות בנוגע לפרויקטים עתירי סיכון. האייפד המתקפל, שהיה בעבר אחד מסמלי החדשנות העתידית של החברה, עשוי להיות הראשון להידחק הצידה.

הכיוון האסטרטגי של אפל בעידן טרנוס עדיין מתגבש, אך כבר כעת ברור: החברה מתמקדת במוצרים בעלי פוטנציאל מסחרי מיידי - ופחות בניסויים יקרים עם עתיד לא ברור.