חוקרים מהאוניברסיטה הטכנית של מינכן (TUM) פיתחו כפפה רובוטית רכה, המבוססת על טכנולוגיה פנאומטית ובינה מלאכותית, שמסוגלת להשיב יכולת אחיזה לאנשים הסובלים משיתוק בכף היד. הממצאים, שפורסמו בכתב העת Nature Machine Intelligence, מצביעים על פוטנציאל משמעותי לשיפור איכות החיים של מטופלים - ואף לשיקום תפקודי ארוך טווח.

הכפפה פועלת באמצעות קריאת אותות אלקטרומיוגרפיים (EMG) חלשים במיוחד מהאמה - אותות שנותרו פעילים גם בקרב מטופלים שאיבדו שליטה מוטורית מלאה. אלגוריתמים של למידה עמוקה מנתחים את האותות בזמן אמת ומזהים את כוונת המשתמש לבצע פעולות כמו אחיזה או שחרור. בהתאם לכך, מופעלים שרירים מלאכותיים פנאומטיים זעירים שמניעים את האצבעות בצורה חלקה ומדויקת.

בניגוד לשלדים חיצוניים קשיחים, המערכת עשויה מחומרים רכים וגמישים המדמים את תכונות העור והשרירים האנושיים. שסתומים מיקרוסקופיים שולטים בלחץ האוויר בדיוק של מילישניות, ומאפשרים תנועה טבעית יחסית וללא תחושת נוקשות. משקלה של הכפפה נמוך מחצי קילוגרם, והיא מותאמת אישית למשתמשים שונים, הן מבחינת גודל היד והן מבחינת דרגת הפגיעה.