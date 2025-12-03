לאחר שנתיים בהן כמעט שלא פעלו טיסות מסחריות בקו זה, החל מחודש פברואר הקרוב, חברת התעופה הישראלית ארקיע תשיק קו טיסות חדש למינסק, בירת בלארוס, יעד אליו החברה טסה בעבר, לפני כעשור.

הטיסות יופעלו פעמיים בשבוע, בימי שני ושישי. משך הטיסה למינסק שלוש שעות ו-45 דקות בהלוך ושלוש שעות ו-30 דקות בחזור. מחירי הטיסות החל מ-249 דולר לכיוון.

בלארוס היא המדינה השנייה בגודלה מבין מדינות ברית המועצות לשעבר. העיר והמדינה כולה מוכרות בזכות הקהילה היהודית הגדולה והעשירה המתגוררת שם. בנוסף עברה מינסק בשנים האחרונות תהליך פיתוח מואץ והפכה ליעד תיירותי במחירים נוחים.

ספיר איפרגן, סמנכ״לית המסחר של ארקיע מסרה: "ארקיע ממשיכה להרחיב את מפת היעדים שלה בהתאם לביקוש הגובר ולתוכנית הצמיחה של החברה לשנת 2026. השקת הקו הישיר למינסק היא צעד משמעותי המחזק את הקשרים בין ישראל לבלארוס. מדובר על יעד בעל חשיבות היסטורית, תרבותית וכלכלית. אנו מאמינים כי הטיסות החדשות יעניקו לנוסעים נגישות גבוהה, נוחות ומחירים אטרקטיביים".