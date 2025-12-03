כיכר השבת
אחרי שנתיים ללא טיסות בקו

חברת התעופה הישראלית מתרחבת: משיקה קו ישיר לבירה המזרח אירופית

החל מחודש פברואר הקרוב, חברת התעופה ארקיע תשיק קו טיסות ישיר חדש למינסק, בירת בלארוס | הטיסות יופעלו פעמיים בשבוע, בימי שני ושישי, ויאפשרו חיבור נוח ומהיר בין ישראל לבלארוס, ללא צורך בטיסות קונקשן (תעופה)

טיסה (צילום: שאטרסטוק)

לאחר שנתיים בהן כמעט שלא פעלו טיסות מסחריות בקו זה, החל מחודש פברואר הקרוב, חברת התעופה הישראלית ארקיע תשיק קו טיסות חדש למינסק, בירת בלארוס, יעד אליו החברה טסה בעבר, לפני כעשור.

הטיסות יופעלו פעמיים בשבוע, בימי שני ושישי. משך הטיסה למינסק שלוש שעות ו-45 דקות בהלוך ושלוש שעות ו-30 דקות בחזור. מחירי הטיסות החל מ-249 דולר לכיוון.

בלארוס היא המדינה השנייה בגודלה מבין מדינות ברית המועצות לשעבר. העיר והמדינה כולה מוכרות בזכות הקהילה היהודית הגדולה והעשירה המתגוררת שם. בנוסף עברה מינסק בשנים האחרונות תהליך פיתוח מואץ והפכה ליעד תיירותי במחירים נוחים.

ספיר איפרגן, סמנכ״לית המסחר של ארקיע מסרה: "ארקיע ממשיכה להרחיב את מפת היעדים שלה בהתאם לביקוש הגובר ולתוכנית הצמיחה של החברה לשנת 2026. השקת הקו הישיר למינסק היא צעד משמעותי המחזק את הקשרים בין ישראל לבלארוס. מדובר על יעד בעל חשיבות היסטורית, תרבותית וכלכלית. אנו מאמינים כי הטיסות החדשות יעניקו לנוסעים נגישות גבוהה, נוחות ומחירים אטרקטיביים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר