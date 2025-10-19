הרשויות הרגולציה האיטלקיות לתאונות אוויריות פתחו בחקירה של אירוע מדאיג שכמעט נגמר באסון, כאשר מטוס איירבוס A320, שהופעל על ידי חברת הבת המרוקאית של חברת התעופה אייר ערביה, "צנח" לעבר הים התיכון שניות ספורות לאחר ההמראה משדה התעופה קטניה-פונטנרוסה באי סיציליה.

התאונה הכמעט-אסונית התרחשה ב-20 בספטמבר, אך נחשפה רק כעת לאחר שרשות התעופה ANSV באיטליה הודיעה כי היא חוקרת את האירוע כ"תקרית חמורה".

בהצהרה, מסרה ANSV כי זמן קצר לאחר ההמראה ממסלול 08 בנמל התעופה קטניה, קיבלו הטייסים התרעה ממערכת התרעות אוטומטית המכונה "מערכת התרעה על קרבה קרקעית" או GPWS בתא הטייס, כאשר המערכת צועקת לצוות "לעצור" כדי להימנע מהתרסקות בים.

בזמן התקרית היו במטוס רק שני טייסים וארבעה אנשי צוות, שכן מדובר ב"טיסת מעבר" ללא נוסעים. עם ההמראה, המטוס טיפס בתחילה לגובה של כ-107 מטרים לפני שירד לפתע ל-77 מטרים, לפני שהטייסים נקטו באמצעי תיקון חירום כדי לגרום למטוס להתחיל לטפס שוב.

משרד ההגנה האווירית של איטליה (ANSV) מסר כי המטוס הגיע ל"מרחק קצר" מפני הים לפני שטיפס שוב והמשיך בטיסה לעמאן ללא תקריות נוספות.

התקרית התרחשה בלילה, כך שלטייסים לא היו רמזים חזותיים עד כמה הם היו קרובים לים, אך החוקרים עדיין מנסים להגיע לשורש העניין של מה בדיוק השתבש בצורה כה דרסטית.