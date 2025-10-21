אזרבייג'ן ( צילום: שאטרסטוק | תמונות מהקהילה: אלי איטקין )

לאחר תקופה של חוסר ודאות ביטחונית, חברת התעופה הישראלית ארקיע הודיעה היום (שלשי) כי קיבלה אישור רשמי לחידוש הטיסות הישירות לבאקו, בירת אזרבייג'ן, יעד אהוב בקרב הישראלים. טיסת הבכורה צפויה להמריא בעוד שבוע ב-28 באוקטובר 2025, ובכך בא על סיומו של משבר ממושך שאיים על הפעלת הקו.