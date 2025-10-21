לאחר תקופה של חוסר ודאות ביטחונית, חברת התעופה הישראלית ארקיע הודיעה היום (שלשי) כי קיבלה אישור רשמי לחידוש הטיסות הישירות לבאקו, בירת אזרבייג'ן, יעד אהוב בקרב הישראלים. טיסת הבכורה צפויה להמריא בעוד שבוע ב-28 באוקטובר 2025, ובכך בא על סיומו של משבר ממושך שאיים על הפעלת הקו.
חודשיים אחרי שדווח על המשבר סביב אבטחת המטוסים הישראליים בבאקו, אזרבייג'ן, ארקיע הודיעה כי העניין נפתר וכי התקבל האישור להפעלת הטיסות בקו.
על פי הודעת החברה, האישור ניתן לאחר מאמצים נרחבים של גורמי הביטחון הישראלים בהובלת אופק. בכך הוסר העיכוב והדרך נפתחה לחידוש אחד מהקווים האסטרטגיים של ארקיע באזור הקווקז.
קו תל אביב–באקו נחשב לאחד מהיעדים האסטרטגיים של ארקיע באזור הקווקז, ומשמש גשר כלכלי ותיירותי חשוב בין ישראל לאזרבייג'ן. טיסת הבכורה של ארקיע ליעד המבוקש תצא בעוד שבוע בדיוק, בתאריך 28.10.25. ארקיע תפעיל בקו שלוש טיסות שבועיות בימים שלישי, רביעי ושבת.
