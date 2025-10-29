טייס לשעבר של יונייטד איירליינס שהצטרף לחברה לאחר ששימש 13 שנים בשירות ארצות הברית כטייס קרב מעוטר בחיל האוויר האמריקני, תובע כעת את חברת התעופה על "אפליה גזענית ונקמה" לאחר שפוטר בשל סירובו להשתתף בתוכנית טיפול בהתמכרויות. הטייס נלחם על קבלת משרתו בחזרה, כמו גם על שכרו הקודם מתקופה שבילה מובטל ביונייטד.

הטייס החל לטוס עם יונייטד איירליינס במרץ 2023, אך מספר חודשים לאחר מכן הוא נעצר בחשד לנהיגה בשכרות ע"י משטרת תנועה ונכשל בבדיקות במחוז מונטגומרי, טקסס.

בפועל, רשויות אכיפת החוק מעולם לא ביצעו בדיקת דם, שהייתה מאשרת האם הטייס אכן היה מעל למותר האלכוהול, וההאשמות אכן בוטלו מאוחר יותר. אף על פי כן, הטייס פעל לפי הנהלים של יונייטד ו-FAA (רשות התעופה הפדרלית) ודיווח מיד על מעצרו.

לטענתו, בתוך ימים ספורים מאז הדיווח על מעצרו, יונייטד החלה להפעיל עליו לחץ להיכנס לתוכנית להתמכרות לסמים שנועדה לטייסים שאובחנו כחולי אלכוהוליזם.

על פי תביעה חדשה שהוגשה לבית משפט מחוזי בדרום טקסס, יונייטד פעלה כאילו הטייס היה אלכוהוליסט – טענה שהטייס מכחיש ואף קיבל דו"ח פסיכיאטרי עצמאי כדי להראות שמה שקרה ביולי 2023 היה "אירוע חד פעמי וחריג".

הטייס דחה את התעקשותה של יונייטד להצטרף לתוכנית המחייבת טייסים להשתתף בפגישות קבועות של אלכוהוליסטים אנונימיים, בטענה שזה מיותר. אך בעקבות סירובו להצטרף לתוכנית, יונייטד סיימה את העסקתו, אם כי חברת התעופה השתמשה באובדן הזמני של רישיון הטיסה הרפואי שלו על ידי ה-FAA כתירוץ לפיטוריו.

התביעה מציינת כי בעוד שטייסים עם בעיות ממשיות של שימוש בסמים הורשו לשמור על עבודתם ביונייטד, הוא פוטר בגלל טעות אחת שלא הובילה אפילו להגשת כתבי אישום פליליים.

"התפיסה של יונייטד לא הייתה שיפוט רפואי ניטרלי, אלא שיקפה סטריאוטיפים גזעיים לגבי גברים היספנים וצריכת אלכוהול", נכתב בתביעה.

"ראיית מעצרו החד פעמי של טייס היספני כראיה להתמכרות, תוך מתן סלחנות לטייסים לבנים על התנהגות דומה - הגבירו את המניע המפלה שעמד בבסיס החלטת יונייטד" נכתב.

התביעה טוענת עוד כי יונייטד דיווחה לאחר מכן למינהל התעופה הפדרלי כי פוטר עקב "בעיות בביצועי הטייס" - דיווח שלטענתו מהווה "כינוי סטיגמטי" שבוטל רק כאשר הביא עורך דין מומחה כדי להילחם בתיק שלו.