ענקית התעופה אמריקן איירליינס החלה על פי הדיווחים, בסבב פיטורים נרחב המכוון לאלפי עובדים בדרגי ניהול ביניים במחלקות מרובות, כולל תפעול שדות תעופה, הנדסה, תמיכת לקוחות ושירותי טכנולוגיית מידע.

הידיעה על הפיטורים האחרונים בחברת התעופה שבסיסה בדאלאס התפרסמה אמש (שני) בשעות אחר הצהריים, כאשר עובדים הגיעו לעבודה רק כדי לגלות שאישורי הביטחון שלהם יוחרמו לפני שליוו אותם ללא טקס אל מחוץ למשרדי חברת התעופה וממתחמי שדה התעופה.

ישנם דיווחים לפיהם אמריקן איירליינס מתכננת לצמצם את כוח העבודה הכולל שלה ב-4% עד 5%. עם כוח עבודה נוכחי של כ-132,000 עובדים, משמעות הדבר היא אובדן של בין 5,280 ל-6,600 משרות.

חלק מהסיבה לפיטורים ההמוניים היא שגם כאשר אמריקן איירליינס מציגה ביצועים גרועים יותר ממתחרות כמו דלתא ויונייטד איירליינס, חברת התעופה העסיקה במשך שנים עשרות אלפי עובדים - יותר מאשר עמיתיה.

חלק מהמשרות הללו קוצצות כדי להפחית כפילויות וחוסר יעילות, אם כי אחרות, במיוחד בתחום טכנולוגיית המידע, מועברות למרכז חדש וגדול בהיידראבאד, הודו.