אחת הצרות הצרורות של עולם התעופה היא שינוי השמות לטיסות בחברות שונות, בעיקר בחברות לואו-קוסט, שינוי שמות בכרטיס הטיסה לעתים כרוך בתשלום, ולעתים בסכומים גבוהים ממש.

מי שמציעה פתרון לתסבוכת היא ענקית הלואו-קוסט ההונגרית Wizz Air, המשיקה את המוצר החדש הנקרא "שותף גמיש לנסיעה". במסגרתו, נוסעים יכולים להזמין את החופשה הבאה שלהם מבלי להתחייב שמית לשותף הנסיעה.

באפשרות החדשה, לקוחות יכולים להוסיף להזמנה עד תשעה נוסעים ללא שם, ולאשר את שמותיהם עד שלוש שעות לפני ההמראה.

בעת ביצוע ההזמנה, המזמין יכול לבחור את מספר הנוסעים ולסמן “אוסיף שם מאוחר יותר”. כל המחירים ודמי השירות משולמים מראש, אך ניתן להוסיף את השמות בכל שלב לפני הצ’ק-אין.

כזכור, לפני שבוע הודיעה וויז אייר כי תחל בדצמבר הקרוב בפיילוט חדש במספר יעדים באירופה, שבו תציע מקומות משודרגים עם מרווח רגליים גדול יותר ומושב אמצעי חסום.

במסגרת הפיילוט, שנקרא "Wizz Class", תוצע ללקוחות מחלקת עסקים בגרסת הלואו-קוסט, שתופרד משאר הנוסעים. ככל הנראה מדובר בשורה אחת או שתיים בלבד בשלב ראשון במטוסים, כלומר ארבעה עד שמונה מושבים, שיופעלו בתצורת European Business, כלומר מושבי מחלקת תיירים עם מושב אמצע (B/E) מופרד.

לעת עתה מדובר בתהליך בו מתחילה החברה בניסוי במספר קווים, כרגע לא מישראל ואליה, בין היתר בטיסות לרומא, לונדון, בוקרשט ובודפשט.