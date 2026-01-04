מסוק של חברת Omni Taxi Aéreo עם שמונה נוסעים נאלץ לבצע נחיתת חירום בים מול קאבו פריו. התקרית אירעה ביום שישי (2 בינואר) בסביבות השעה 13:00, כ-74 ק"מ דרומית לקאבו פריו, באזור האגמים, בריו דה ז'ניירו.

המסוק, מסוג איירבוס H160, העביר טכנאים לכלי שיט אחר של החברה כדי להתקין תשתית תת-ימית עבור חברת פטרובראס בשדה הנפט בוזיוס. חיל הים הברזילאי גוייס לפעולת חילוץ באמצעות מסוק H225M כדי להבטיח את שלומם של כל הנוסעים.

על פי חיל הים, הטייס, טייס המשנה ושישה נוסעים השתמשו ברפסודות הצלה כדי להציל את עצמם, וחולצו על ידי חיל הים באמצעות מבצע חיפוש והצלה, באמצעות מטוס שירות הצי וכלי סיור ימי.

חברת Omni Taxi Aéreo מסרה כי הנוסעים והצוות עברו הערכות רפואיות מונעות וקיבלו תמיכה מלאה. החברה הצהירה גם כי היא משתפת פעולה עם הרשויות כדי להבהיר את הסיבות לאובדן המהירות ואת נסיבות התאונה.