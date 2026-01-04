כיכר השבת
בלב ים: מסוק שהוביל עובדים לאסדה נאלץ לנחות על המים - כך הם חולצו | תיעוד

מסוק המשמש להעברת עובדים לאסדות נפט וגז בברזיל נאלץ לבצע נחיתת חירום בים - כל שמונת הנוסעים חולצו בשלום וללא פגע | על פי חיל הים הברזילאי, הופעל מבצע חיפוש והצלה וכלי טיס נשלח למקום כדי לבצע את החילוץ | חיל הים אישר כי חילץ שמונה אנשים שהיו מעורבים בתקרית | צפו בתיעוד מרגעי החילוץ (תעופה)

תיעוד רגעי החילוץ (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

מסוק של חברת Omni Taxi Aéreo עם שמונה נוסעים נאלץ לבצע נחיתת חירום בים מול קאבו פריו. התקרית אירעה ביום שישי (2 בינואר) בסביבות השעה 13:00, כ-74 ק"מ דרומית לקאבו פריו, באזור האגמים, בריו דה ז'ניירו.

המסוק, מסוג איירבוס H160, העביר טכנאים לכלי שיט אחר של החברה כדי להתקין תשתית תת-ימית עבור חברת פטרובראס בשדה הנפט בוזיוס. חיל הים הברזילאי גוייס לפעולת חילוץ באמצעות מסוק H225M כדי להבטיח את שלומם של כל הנוסעים.

על פי חיל הים, הטייס, טייס המשנה ושישה נוסעים השתמשו ברפסודות הצלה כדי להציל את עצמם, וחולצו על ידי חיל הים באמצעות מבצע חיפוש והצלה, באמצעות מטוס שירות הצי וכלי סיור ימי.

חברת Omni Taxi Aéreo מסרה כי הנוסעים והצוות עברו הערכות רפואיות מונעות וקיבלו תמיכה מלאה. החברה הצהירה גם כי היא משתפת פעולה עם הרשויות כדי להבהיר את הסיבות לאובדן המהירות ואת נסיבות התאונה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

