סוף עידן

אחרי 18 שנות שירות ועשרות אלפי שעות טיסה: ארקיע נפרדת מהמטוס המיתולוגי

לאחר 18 שנות פעילות, חברת התעופה ארקיע נפרדת ממטוס האמבראר הראשון שנקלט בצי החברה בשנת 2008 | המטוס, שרישומו 4X-EMA, צבר במהלך שנות פעילותו 30,175 שעות טיסה וכ-29 אלף סבבים של המראות ונחיתות | המטוס יפורק לחלפים ומנועיו יימכרו בהתאם לנהלי החברה (תעופה)

נפרדים מהמטוס (צילום: דוברות ארקיע)

ארקיע מסיימת פרק משמעותי בהיסטוריה שלה, עם פרידתה היום (ראשון) ממטוס האמבראר הראשון שהצטרף לצי החברה בשנת 2008. מדובר במטוס מדגם Embraer 195, אשר נשא את מספר הרישום 4X-EMA, ושירת את החברה בנאמנות במשך 18 שנה.

המטוס ביצע במהלך שנות פעילותו מעל 30,000 שעות טיסה, וצבר כ-29 אלף סייקלים של המראות ונחיתות. עתה, עם הוצאתו מהשירות, המטוס יפורק לחלפים, ומנועיו יימכרו בהתאם לנוהלי החברה.

המהלך מתבצע כחלק מתוכנית מתמשכת של ארקיע למעבר לצי אחיד של מטוסי איירבוס מדגמי A320 ו-A321, במטרה לייעל את הפעילות התפעולית ולשמור על אחידות בצי המטוסים.

עם זאת, בעונת הפעילות הקרובה תמשיך ארקיע להפעיל שני מטוסי אמבראר נוספים, עד להשלמת ההתאמה המלאה של צי המטוסים.

