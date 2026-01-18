ארקיע מסיימת פרק משמעותי בהיסטוריה שלה, עם פרידתה היום (ראשון) ממטוס האמבראר הראשון שהצטרף לצי החברה בשנת 2008. מדובר במטוס מדגם Embraer 195, אשר נשא את מספר הרישום 4X-EMA, ושירת את החברה בנאמנות במשך 18 שנה.

המטוס ביצע במהלך שנות פעילותו מעל 30,000 שעות טיסה, וצבר כ-29 אלף סייקלים של המראות ונחיתות. עתה, עם הוצאתו מהשירות, המטוס יפורק לחלפים, ומנועיו יימכרו בהתאם לנוהלי החברה.

המהלך מתבצע כחלק מתוכנית מתמשכת של ארקיע למעבר לצי אחיד של מטוסי איירבוס מדגמי A320 ו-A321, במטרה לייעל את הפעילות התפעולית ולשמור על אחידות בצי המטוסים.

עם זאת, בעונת הפעילות הקרובה תמשיך ארקיע להפעיל שני מטוסי אמבראר נוספים, עד להשלמת ההתאמה המלאה של צי המטוסים.