מלבד ביטולי הטיסות בגלל המתיחות באזור, חברות התעופה נערכות בהתאם ומבצעות שינויים בלוחות הטיסה - כולל הטיסות לישראל, עקב מזג האוויר הקיצוני והסופה בחוף הצפון מזרחי של ארצות הברית.

המשבר משפיע בעיקר על שדות התעופה המרכזיים בחוף המזרחי: ניו יורק (JFK), ניוארק (EWR), בוסטון (BOS) ו-וושינגטון (IAD), כאשר חלקם אף עשויים להיסגר לפרקי זמן בשל קרח כבד על מסלולי ההמראה והנחיתה.

חברת אל על הודיעה כי היו מתוכננות הלילה חמש טיסות ליעדים בארצות הברית: שתיים לניוארק, שתיים ל‑JFK ואחת לבוסטון. בסופו של דבר, ייצאו הלילה שלוש טיסות בלבד: אחת לניוארק, אחת לבוסטון ואחת ל‑JFK. שתי הטיסות הנוספות יבוטלו, בעוד שהטיסות ליעדים אחרים בארצות הברית לא יושפעו ויתקיימו כרגיל.

הטיסות החוזרות מארה"ב לישראל שבוטלו: אל על LY008 מניו יורק (JFK), אל על LY002 מניו יורק (JFK) – טיסת מחר, אל על LY026 מניוארק (EWR) – טיסת מחר.

חברת התעופה דלתא איירליינס הודיעה היום על ביטול שתי טיסות עקב הסופה: טיסה DL234 - בתאריך 25 בינואר, מ-JFK (ניו יורק) לתל אביב, טיסה DL235 - בתאריך 26 בינואר, מתל אביב ל-JFK.

נוסעים שנפגעו מהביטול יכולים להעביר את הכרטיס לטיסות דלתא בתאריכים אחרים, אך לא ניתן להעביר את הכרטיס לטיסות קוד שייר עם אל על.

בנוסף, מוקדם יותר היום (שבת), חברת יונייטד איירליינס הודיעה כי היא מבטלת טיסת לילה מת״א לוושינגטון.

במקביל, דיווחנו כי ברקע המתיחות גוברת באזור, חברות התעופה KLM ההולנדית ו"אייר פראנס" הצרפתית הודיעו ביום שישי על ביטול כלל הטיסות שלהן לישראל וממנה למשך 48 שעות. בשבוע שחלף הודיעה לופטהנזה כי היא מאריכה את ביטולי הטיסות לישראל, למרות הדיווחים על דחיית המתקפה האמריקאית באיראן.