גנרל חורף באירופה

שעות לכניסת שבת: נמל התעופה בווינה נסגר בעקבות סופה - טיסות מהארץ הוסטו

נמל התעופה של וינה נסגר הבוקר לסירוגין בעקבות סופת שלגים שכיסתה את המסלולים בשדה והובילה לביטול של המראות ונחיתות במשך כמה שעות | טיסות רבות בוטלו או הופנו לנמלי תעופה חלופיים; טיסת אל על הונחתה בבודפשט, טיסת החזור תצא רק במוצאי שבת, טיסת אוסטריאן הונחתה בלינץ | כל הפרטים (תעופה)

אחרי ימים של סערה בבוקרשט, גם וינה סובלת מתנאי מזג אויר קשים, בראשם סופת השלגים באזור נמל התעופה של הבירה האוסטרית. נמל התעופה של אוסטריה נסגר היום (שישי) לסירוגין והשפיע על הטיסות הממריאות והנוחתות. גם טיסות מהארץ הושפעו - כל זה רגע לפני כניסת השבת.

טיסת אל על שהמריאה הבוקר סמוך לשעה 06:00 מנתב"ג לוינה, הונחתה בבודפשט לאחר שתנאי מזג האויר בוינה לא איפשרו נחיתה. הנוסעים מועברים באמצעות רכבת מנמל התעופה של בודפשט לנמל התעופה של וינה.

המטוס, שלא יכול בשעה זו להמשיך את דרכו לוינה, ולא ברור מתי יתאפשר להמשיך במסלול, נשאר כעת בבודפשט. בשל כניסת השבת בבודפשט (עוד לפני השעה 17:00), טיסת החזור מוינה שתוכננה לשעה 10:10 על פי השעון המקומי - בוטלה.

טיסת אוסטריאן איירליינס שהמריאה סמוך לשעה 08:30 לאחר עיכוב בשל המצב ביעד, הופנתה לנחיתה בלינץ, המרוחקת כשעה בנסיעת רכבת מוינה.

מנמל התעופה של וינה נמסר בהודעה לציבור: "עקב שלג כבד, ישנם כעת שיבושים בטיסות אל וינה וממנה. אנו ממליצים לכל הנוסעים לבדוק את מצב טיסתם הנוכחי עם חברת התעופה הרלוונטית. נוסעים שטיסותיהם בוטלו מתבקשים לא להגיע לנמל התעופה".

פשוט לא לטוס בימי שישי!!בטוח לא בערבי שבת של חורף! לא :משחקים" עם שמירת שבת!!
הר נופית

