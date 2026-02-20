אחרי ימים של סערה בבוקרשט, גם וינה סובלת מתנאי מזג אויר קשים, בראשם סופת השלגים באזור נמל התעופה של הבירה האוסטרית. נמל התעופה של אוסטריה נסגר היום (שישי) לסירוגין והשפיע על הטיסות הממריאות והנוחתות. גם טיסות מהארץ הושפעו - כל זה רגע לפני כניסת השבת.

טיסת אל על שהמריאה הבוקר סמוך לשעה 06:00 מנתב"ג לוינה, הונחתה בבודפשט לאחר שתנאי מזג האויר בוינה לא איפשרו נחיתה. הנוסעים מועברים באמצעות רכבת מנמל התעופה של בודפשט לנמל התעופה של וינה.

המטוס, שלא יכול בשעה זו להמשיך את דרכו לוינה, ולא ברור מתי יתאפשר להמשיך במסלול, נשאר כעת בבודפשט. בשל כניסת השבת בבודפשט (עוד לפני השעה 17:00), טיסת החזור מוינה שתוכננה לשעה 10:10 על פי השעון המקומי - בוטלה.

טיסת אוסטריאן איירליינס שהמריאה סמוך לשעה 08:30 לאחר עיכוב בשל המצב ביעד, הופנתה לנחיתה בלינץ, המרוחקת כשעה בנסיעת רכבת מוינה.

מנמל התעופה של וינה נמסר בהודעה לציבור: "עקב שלג כבד, ישנם כעת שיבושים בטיסות אל וינה וממנה. אנו ממליצים לכל הנוסעים לבדוק את מצב טיסתם הנוכחי עם חברת התעופה הרלוונטית. נוסעים שטיסותיהם בוטלו מתבקשים לא להגיע לנמל התעופה".