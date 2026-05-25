כיכר השבת
בזמן ההמראה

מלחמות הכנופיות בקולומביה: עבריינים חוררו מטוס פרטי של המשטרה | תיעוד

כחלק ממלחמת הכנופיות בקולומביה, בסוף השבוע האחרון כנופיית עבריינים פתחה בירי על מטוס שנשא קבוצת שוטרים וגרמה לפציעת שלושה | המשטרה הלאומית הציעה פרס של 100 מיליון פזו קולומביאני עבור מידע על הפושעים שתקפו את מטוס המשטרה | כך זה נראה (תעופה)

תיעוד מתוך המטוס
תיעוד מתוך המטוס| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

מטוס ביץ' קראפט 1900 של הלאומית מקולומביה ספג ירי של כנופיות עבריינים בבוקר יום שישי, 22 במאי 2026, בעת המראה משדה התעופה אוקניה בנורת' דה סנטנדר, בדרכו לבוגוטה.

המשטרה הלאומית הציעה פרס של 100 מיליון פזו קולומביאני עבור מידע על הפושעים שתקפו את מטוס המשטרה. מספר הפצועים עמד על שלושה בלבד שנפצעו פציעות "לא חמורות", מבין ארבעה עשר השוטרים שהיו במטוס.

"הודות למיומנות, כושר התגובה והמקצועיות של הצוות, הצליח המטוס להמשיך במסלולו ולנחות בבטחה בשדה התעופה אל דוראדו בבוגוטה", כך מסרה המשטרה בהודעה לעיתונות.

המטוס מחורר מכדורי העבריינים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המטוס מחורר מכדורי העבריינים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המטוס מחורר מכדורי העבריינים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
משטרהירימטוסעברייניםקולומביה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר